La Federazione Russa è ad un punto di svolta nell’operazione speciale in Ucraina. Le forze di Kiev sono allo stremo e gli ucraini stanno cedendo posizioni. L’unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha annunciato di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto degli uomini di Vladimir Putin e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico. Postato su X un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets.

In totale alla frontiera ucraina in direzione di Kharkiv sono stati effettuati 6 bombardamenti, che hanno portato a 5 feriti e 2 morti a causa dei combattimenti. 19 attacchi sono stati respinti in direzione di Kupyansk; 12 attacchi respinti in direzione di Slobozhansk. Al momento 1.377 persone sono state evacuate dal distretto di Chuguyiv, 2.097 dal distretto di Kharkiv, 29 dal distretto di Bogoduhiv e 570 persone sono state evacuate da volontari. Le persone evacuate in totale sono 4.073.

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che i “lanciarazzi BM-21 Grad 122-mm MLRS del gruppo di forze del Dnepr della formazione delle guardie delle truppe aviotrasportate hanno inflitto una sconfitta con il fuoco al nemico sulla riva destra e sulle isole nel delta del fiume Dnepr. Sono state distrutte le roccaforti e l’hardware dell’AFU. Sventato il tentativo di rotazione della fanteria nemica. Più di 10 soldati ucraini e due camioncini sono stati eliminati”. Si mette male per Volodymyr Zelensky e i suoi.