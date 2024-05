Eurovision Song Contest 2024: solo settima Angelina Mango, meritata vittoria per la Svizzera

La 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, ospitato da Malmo in Svezia, va a Nemo, il rappresentante della Svizzera. Indiscutibile la bravura del portacolori elvetico, meritata la vittoria per la Svizzera. Al secondo posto la Croazia. Fa discutere il terzo e quinto posto di Ucraina e Israele, dovuto prevalentemente al maxi premio arrivato dal pubblico a casa. Fuori dal podio la Francia, sesta l’Irlanda, Angelina Mango settima per l’Italia, a seguire Armenia, Svezia e Portogallo per le prime dieci posizioni. L’Italia ha sperato fino all’ultimo di rientrare almeno nei top 5. Angelina Mango avrebbe meritato di arrivare tra i primi tre, ma il sistema di voto da casa, probabilmente più “simpatizzante” con i due Paesi in guerra, ha rivoluzionato la classifica.

Nulla da eccepire per la vittoria di Nemo Mettler, nato a Bienne, in Svizzera, cantante, pianista, batterista. Ha iniziato nel 2015 a pubblicare i primi singoli. Il successo nel 2018, con la vittoria di quattro Swiss Music Awards, nel 2021 la partecipazione all’edizione svizzera de Il cantante mascherato, la grande popolarità quando è stato scelto per rappresentare la Svizzera, con The code, all’Eurovision Song Contest. In un’intervista del novembre 2023 si è dichiarato non binario, è diventato in breve tempo un riferimento per la comunità Lgbtq+ in Europa e nel mondo.

L’edizione di Malmo è stata “scossa” dai temi legati alla politica internazionale, a partire dalla vicenda di Eden Golan, la cantante di Israele, la cui presenza aveva agitato gli animi fin dalla vigilia della manifestazione. Infatti si temevano provocazioni, ci sono state proteste, una manifestazione con i colori della Palestina ha sfilato per le vie di Malmo due giorni prima della finale, un’altra protesta (mentre era in corso la finale) è stata allontanata dalla polizia, tra i manifestanti anche Greta Thunberg con la kefiah al collo.

L’artista è stata accolta da “buu” e fischi dopo le sue esibizioni. Al “caso Golan” si è aggiunta la squalifica, proprio a poche ore dalla finale, dell’artista olandese Joost Klein, colpevole (secondo la ricostruzione dell’indagine interna avviata dall’organizzazione) di aver minacciato in modo violento un’operatrice televisiva che lo stava riprendendo benché lui avesse ripetutamente chiesto di non farlo.

Ma veniamo alla nostra Angelina Mango. L’Italia ha tifato per la sua rappresentante, Angelina Mango, ma il settimo posto è davvero un’ingiustizia. All’Eurovision la sua performance è stata perfetta e applauditissima. A 23 anni ha una carriera luminosa davanti.