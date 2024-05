Palermo. Turista polacca investita e uccisa da un pirata vicino alla stazione centrale

Dramma nella notte a Palermo. Una turista polacca di 32 anni è stata investita e uccisa da un pirata della strada in corso Tukory, vicino alla stazione centrale. Dopo l’impatto, l’automobilista è fuggito via senza prestarle soccorso. I sanitari del 118 non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso.

La turista polacca di 32 anni, in base ad una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, stava attraversando la strada insieme con il marito, quando una Smart di colore blu, l’ha falciata lasciandola esanime sull’asfalto. Dopo l’impatto l’automobilista è fuggito via, per poi costituirsi all’alba presentandosi al comando della Polizia municipale.