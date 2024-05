L’Atalanta sogna il doblete: Europa League e Coppa Italia

…Poteva essere una finalissima tutta italiana…peccato per la Roma. Ma l’Italia del calcio avrà comunque la sua finalista in Europa League: l’Atalanta. La Dea sorprende e manda in visibilio una città intera. I tifosi della Dea si sono fatti travolgere dall’entusiasmo per aver raggiunto un traguardo storico, comunque andrà il 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino contro il Bayer Leverkusen: è la prima finale europea per la squadra di Bergamo in 117 anni di storia.

Migliaia di persone hanno invaso le vie come era già capitato dopo l’eliminazione del Liverpool e il successo con la Fiorentina nell’altra semifinale, quella di Coppa Italia. Cori e brindisi che sono proseguiti fino a tarda notte in tutta Bergamo in onore della squadra allenata dal “mago” Gasperini. E a Bergamo si sogna il doblete: il 15 maggio c’è la finale di Coppa Italia contro la Juventus! L’Atalanta ha già in bacheca una Coppa Italia (correva la stagione 1962/63)…