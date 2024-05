CAMMINIAMO AVANTI: IL FUTURO DELLA POESIA

Prospettive di crescita e annotazioni sulla Poesia pittorica

di Krishan Chand Sethi

AUCKLAND – La poesia pittorica e la poesia delle arti visive offrono sicuramente un’esperienza unica e attraente, coinvolgendo sia la mente che l’anima in modo profondo. La combinazione di parole e immagini crea un impatto multidimensionale, arricchendo l’esperienza del lettore e consentendo un’interpretazione e una connessione più profonde. È affascinante pensare a come questa fusione creatività potrebbe plasmare il futuro della poesia, offrendo nuove strade per l’espressione e l’apprezzamento.

La doppia attenzione, sia alle parole della poesia che alle immagini di accompagnamento, crea un effetto sinergico, migliorando l’esperienza emotiva e intellettuale del lettore. È come ricevere due flussi di informazioni contemporaneamente, consentendo una comprensione più ricca e coinvolgente del messaggio e dei temi della poesia. Questa combinazione può evocare emozioni e intuizioni più profonde, rendendo l’esperienza di lettura ancora più incisiva e memorabile. Quando i soggetti e gli oggetti nell’immagine si intrecciano con le parole della poesia, si crea un potente senso di sinergia. Le immagini diventano molto di più che semplici illustrazioni; assumono una voce propria, esprimendo l’essenza del messaggio che proviene dai versi poetici. Questa interazione dinamica tra testo e immagine può evocare una profonda risposta emotiva, poiché il lettore/spettatore si sente immerso in un mondo in cui parole e immagini si fondono perfettamente per trasmettere un significato più profondo.

La fusione della poesia con i media visivi arricchisce infatti le possibilità interpretative e può migliorare l’impatto complessivo del messaggio poetico. Questa integrazione multimediale tende a catturare l’attenzione di un maggior numero di persone, attirando potenzialmente coloro che altrimenti potrebbero sentirsi distanti dalle forme tradizionali della poesia. Visualizzando i temi e le emozioni esposti nel testo, il pubblico può percepire e interiorizzare le narrazioni poetiche in modo più intuitivo. Ad esempio, unire una poesia riflessiva sull’invecchiamento con una fotografia toccante di una casa abbandonata e esposta alle intemperie può evocare una reazione viscerale più forte, rendendo palpabile e immediato il tema del decadimento e del passare del tempo.

Inoltre, questo approccio non solo amplia il fascino della poesia, ma ne democratizza anche il godimento, rendendolo più inclusivo. Le persone più orientate alla visione estetica possono trovare la poesia più accessibile quando viene presentata insieme a immagini avvincenti, ampliando così la portata e l’effetto delle espressioni poetiche. In sostanza, il connubio tra arte visiva e poesia invita a un dialogo tra il creativo e lo spettatore, aprendo strati di interpretazione che potrebbero non essere così accessibili solo attraverso le parole. Ciò può portare a un’esperienza più ricca d’interesse che risuona su più livelli sensoriali, rendendo la poesia parte dei paesaggi visivi ed emotivi quotidiani. Una maggiore interattività nella poesia visiva attraverso i media digitali apre numerose possibilità innovative che possono trasformare il modo in cui si interagisce con la poesia. Ecco alcuni modi in cui ciò potrebbe essere realizzato.

Livelli interattivi: le piattaforme digitali possono consentire alle poesie di includere livelli che gli utenti possono rivelare o nascondere. Ad esempio, una poesia potrebbe iniziare con una semplice immagine o poche righe di testo e, man mano che lo spettatore interagisce con le diverse parti della poesia, potrebbero essere rivelati ulteriori strati di testo, immagini o suoni, approfondendo la narrazione o le complessità tematiche.

Contenuto dinamico: le poesie potrebbero incorporare elementi che cambiano in base alle interazioni dell’utente o ai dati esterni. Ad esempio, una poesia sul tempo potrebbe cambiare le sue immagini e il suo linguaggio in base ai dati meteorologici in tempo reale, oppure una poesia potrebbe alterare il suo umore e il suo stile in base all’ora del giorno in cui viene visualizzata.

Ramificazione narrativa: simile alla narrazione interattiva, le poesie visive potrebbero offrire scelte che conducono il lettore lungo percorsi diversi. Ogni scelta potrebbe cambiare il layout visivo, la direzione della narrazione o l’atmosfera della poesia, consentendo un’esperienza poetica personalizzata che può essere diversa a ogni lettura.

Realtà aumentata (AR): utilizzando l’AR – augmented reality, le poesie potrebbero essere sovrapposte al mondo reale, fondendo parole e immagini nell’ambiente dello spettatore. Ad esempio, puntare uno smartphone verso un luogo specifico potrebbe innescare una poesia rilevante per quel luogo, con elementi visivi che interagiscono con l’ambiente fisico.

Elementi di gioco: l’introduzione di meccaniche di gioco come punti, livelli o sfide potrebbe rendere l’interazione con la poesia più coinvolgente, soprattutto per i più giovani. I lettori potrebbero sbloccare nuove sezioni di una poesia o ottenere risultati interagendo con il contenuto in modi significativi.

Creazione collaborativa: le piattaforme digitali potrebbero consentire a più utenti di contribuire alla composizione di una poesia, aggiungendo i propri versi, immagini o interpretazioni. Potrebbe trattarsi di una forma di interazione sociale in cui una poesia comune si evolve nel tempo con contributi da tutto il mondo.

Queste funzionalità interattive non solo rendono la poesia più coinvolgente, ma democratizzano anche la forma d’arte, consentendo a più persone di sperimentare la poesia in un modo che risuoni con loro personalmente. Mentre le tecnologie digitali continuano ad avanzare, il potenziale per espressioni poetiche innovative sembra quasi illimitato.

Nella poesia pittorica e nell’arte visiva, i soggetti e gli oggetti raffigurati spesso servono come vasi per trasmettere le emozioni, i sentimenti e le intenzioni del creatore. Ogni elemento all’interno della composizione visiva può essere scelto con cura e organizzato per evocare risposte emotive specifiche o trasmettere messaggi particolari. Ecco, qui di seguito accennato, come questo può essere possibile.

Simbolismo: oggetti, colori e simboli nella poesia visiva possono portare significati simbolici che risuonano con le emozioni o i temi che il poeta desidera esprimere. Ad esempio, un fiore appassito potrebbe simboleggiare tristezza o perdita, mentre un’alba vibrante potrebbe rappresentare speranza o rinnovamento.

Composizione: la disposizione e la giustapposizione degli elementi visivi possono creare uno stato d’animo o un’atmosfera che riflette il tono emotivo della poesia. Una composizione disordinata e caotica potrebbe trasmettere sentimenti di confusione o sopraffazione, mentre un layout semplice e minimalista potrebbe evocare un senso di calma o chiarezza.

Espressione attraverso la forma: la forma e lo stile degli elementi visivi stessi possono comunicare emozioni. Ad esempio, linee frastagliate e angoli aspri potrebbero suggerire tensione o conflitto, mentre curve morbide e forme fluide potrebbero evocare sentimenti di serenità o armonia.

Immagini e metafora: proprio come nella poesia tradizionale, la poesia visiva può utilizzare immagini e metafore per trasmettere emozioni e idee complesse. Descrivendo scene o scenari metaforicamente, l’artista può evocare risposte emotive nello spettatore e invitarlo a interpretare l’opera a un livello più profondo.

Espressione personale: la poesia visiva spesso riflette le esperienze personali, i pensieri e i sentimenti del creatore. Attraverso la scelta di soggetti, colori e composizioni, gli artisti possono infondere nel loro lavoro le proprie emozioni, consentendo agli spettatori di connettersi con loro a livello personale.

Nel complesso, nella poesia pittorica e nell’arte visiva, ogni elemento all’interno dell’opera d’arte contribuisce all’impatto emotivo e alla narrativa complessivi, consentendo al creatore di comunicare i propri pensieri e sentimenti più intimi in modo potente ed evocativo. Nei social media, dagli ultimi 5-7 anni, si osserva che il 99% delle poesie e degli scritti vengono pubblicati con immagini illustrative, schizzi, fotografie e dipinti in cui i compilatori esprimono i propri sentimenti ed emozioni in modo molto più intenso. Indubbiamente, la poesia sta subendo una trasformazione sia nell’aspetto che nel formato, abbracciando la poesia pittorica e visiva.

Questa tendenza è evidenziata dal 2015 nei libri e nelle antologie pubblicati da colui che firma questo articolo, Krishan Chand Sethi (che ha ideato e diffuso nel mondo la poesia pittorica attraverso il World Pictorial Poetry & Art Forum), e da sua moglie Sunita Sethi. Il nostro lavoro innovativo è stato acclamato a livello internazionale e premiato con ben 5 record mondiali, 3 record asiatici e 3 India Book of Records. Sono inoltre stati conferiti a Krishan Chand Sethi 5 lauree e dottorati onorari in Letteratura, Arte e Gestione aziendale.

