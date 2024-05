Play-off serie C girone C il Crotone non supera il primo turno fase a girone dopo essere stato sconfitto (2-0) dal Picerno

Picerno 2

Crotone 0

Marcatore: 20° Esposito, D’Agostino 94°

Picerno (4-3-3): Summa, Novella, Allegretto, Gilli, Pitarresi (Pagliaio) , Gallo, Santarcangelo, Maiorino (Ceccarelli), E. Esposito (D’Agostino), Guerra, Albertini (Ciko). All. Longo

Crotone (4-4-2): D’Alterio, Leo (Rispoli), Loiacono (Comi), Gigliotti, Giron, Tribuzzi, Vinicius (D’Errico), D’Ursi (Kostadinov), D’Angelo (Zanellato), Tumminello, Gomez. All. Zauli

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Ass. Davide Conti di Seregno – Manuel Marchese di Pavia

Quarto giudice: Andrea Calzavara di Varese

Var: Luigi Nasca di Bari – Avar: Rodolfo di Vuolo di Caltanisetta

Ammoniti: Vinicius, Gomez, Pitarresi, Summa

Angoli: 4 a 3 per il Picerno

Recupero: 2 e 4 minuti

Il Crotone non ce l’ha fatta a superare la prima sfida play-off, fase a girone, a spese del Picerno e non era scontato che avvenisse. L’avversario poteva contare sul doppio risultato (pareggio o vittoria) a suo favore. Ma quando sul terreno di gioco non si mettono in evidenza le reali qualità tecniche come hanno fatto gli squali, il risultato finale non può che essere sfavorevole nei loro confronti.

Il Picerno ha lottato e non si è mai arreso alla possibilità del successo, l’unico loro problema trovarsi di fronte ad una squadra che voleva lo stesso risultato. L’obiettivo play-off sfuma per il secondo anno. Finisce la corsa del Crotone e di sicuro termina il rapporto del tecnico Zauli con il Crotone.

Contro il Picerno mister Zauli ha preferito schierare inizialmente sei/undicesimi della precedente formazione. Fuori Rispoli, Bove, Crialese, D’Errico, Zanellato per fare posto a Leo, Gigliotti, D’Angelo, Tribuzzi, Vinicius. Cinque cambi anche da parte del tecnico dei locali. Non schierati Merelli, Pagliai, Graziani, D’Agostini, Murano, dentro Summa, Pitarresi, Santarcangelo, Guerra, Albertini. Non sembra da parte del Crotone una sfida play-off da dentro o fuori e con l’obbligo del successo. Pitagorici macchinosi nel palleggio con frequenti allunghi al portiere D’Alterio. Manca tra gli uomini di mister Zauli la costante ricerca del tiro a rete. Il Picerno forte del doppio risultato per il passaggio al turno successivo non forza l’andatura delle giocate ma cerca di concretizzare eventuali disattenzioni degli avversari. È quanto avvenuto al minuto 21 quando Gomez a metà campo regala il pallone ad Esposito che si porta in area avversaria e fulmina D’Alterio mandando il pallone all’incrocio dei pali. Crotone senza alcuna reazione per la non perfetta serata di Vinicius (scomparso dal campo dopo l’ammonizione), D’Angelo, Gomez e per la posizione arretrata di Tribuzzi e D’Ursi. Unico tiro in porta da parte del Crotone effettuato da Giron al minuto 33 che manda il pallone a sfiorare il palo alla sinistra del portiere. Ripresa con Rispoli al posto di Leo sempre sofferente nel marcare Esposito, e con Zanellato in sostituzione dello spento D’Angelo. Più offensivo il Crotone ma senza creare particolari problemi al portiere avversario. Minuto cinquantaquattro Vinicius obbliga Summa a respingere il pallone in angolo. Terzo attaccante in campo per il Crotone. Entra Comi per il difensore Loiacono. Mossa della disperazione da parte di Zauli per tentare una difficile rimonta. Cosa che, purtroppo non avviene. Minuto novantaquattresimo raddoppia il Picerno con D’Agostino. Arrivederci alla prossima stagione ancora in serie C per il Crotone.