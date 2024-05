Il Real Madrid di Ancelotti ha vinto la sua 36a Liga

Festa grande in casa Real. Il Madrid ha vinto la sua 36a Liga. Gli uomini di mister Ancelotti hanno battuto 3-0 il Cadice e complice il successo del Girona sul Barcellona hanno conquistato matematicamente il campionato spagnolo. Il Real di Ancelotti, infatti, aveva bisogno che il Barça non vincesse. La squadra di Xavi è andata due volte in vantaggio ma ha perso 4-2, come all’andata a Montjuic. Il Girona, prima stagione in Liga nel 2017, è matematicamente e storicamente in Champions e a 4 giornate dalla fine ha superato i rivali al secondo posto, che vale l’accesso alla Supercoppa europea.

Per il Madrid una Liga da protagonisti con una sola sconfitta (al Metropolitano contro l’Atletico) e da allora 28 giornate di imbattibilità, eguagliato il record del club stabilito nel 1990 con Toshack. Per Ancelotti titolo numero 26 in carriera e 12 con il Madrid: +1 su Zidane e -2 sul mito Miguel Muñoz, che potrà essere superato la prossima stagione. Ancelotti ha vinto due Liga negli ultimi 3 anni ed è arrivato a 6 titoli nazionali: quello spagnolo è il suo primo doblete in un campionato.