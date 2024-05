Bicinicco. Silvia Comelli ha ucciso con un paio di forbici Stefano Iurigh

Omicidio in provincia di Udine. Al culmine di un litigio Silvia Comelli, 42 anni di Reana del Rojale (Udine), ha ucciso con un paio di forbici Stefano Iurigh, 43 anni. L’efferato delitto è avvenuto a Bicinicco (Udine) in casa di Stefano Iurigh. Dopo il delitto Silvia Comelli ha lanciato acido muriatico sul volto di Stefano Iurigh e poi ha allertato i Carabinieri. Silvia Comelli ha confessato il delitto. I militari dell’Arma stanno cercando di capire quale sia il movente dell’omicidio e quali fossero i rapporti che legavano i due.

Infatti ai Carabinieri Silvia Comelli non ha chiarito il legame con Stefano Iurigh, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre della vittima come di un amico. Infine si è chiusa nel silenzio ed è stata portata in carcere. Non si esclude comunque che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale.