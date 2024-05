Hub Affiliations: Risultati Straordinari nel Primo Quadrimestre 2024

Il leader nel settore dell’affiliazione, Hub Affiliations, continua a guidare l’innovazione nel marketing online con una crescita senza precedenti nel 2024

Hub Affiliations.com, leader innovativo nel settore delle affiliazioni per scommesse e casinò, ha registrato una crescita straordinaria nel primo quadrimestre dell’anno.

Con l’acquisizione di oltre 25.000 nuovi clienti in Italia e un incremento del 118% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, Hub Affiliations si conferma un pilastro solido e in espansione nel mercato delle affiliazioni in Italia.

Partnership di Rilievo e Affidabilità nel Settore

Recentemente, Hub Affiliations ha instaurato una partnership importante con il più grande operatore mondiale nel settore del gioco. Questa collaborazione sottolinea il riconoscimento internazionale della qualità e dell’affidabilità del lavoro svolto da Hub Affiliations e dai suoi affiliati, e getta le basi per future espansioni in mercati esteri.

Crescita delle Revenue Share e Importanza dei Social Media

Significativo è stato anche l’aumento del contributo delle Revenue Share ai flussi di cassa della società, evidenziando l’efficacia del modello di business adottato. Parallelamente, la scelta di numerosi tipster di alto profilo di adottare Hub Affiliations come partner esclusivo, unita agli investimenti mirati nella crescita dei loro canali social, ha portato a risultati in forte crescita per tutti i soggetti coinvolti.

“Questi risultati consolidano la nostra posizione tra i principali affiliati del settore in Italia e dimostrano la robustezza della nostra strategia di crescita,” afferma Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations. “Guardando al futuro, il nostro obiettivo è l’integrazione rapida di tutti i nostri asset e l’espansione in nuovi mercati geografici.”

Francesco Maddalena prosegue poi commentando le recenti acquisizioni di Hub Affiliations: “Le acquisizioni di brand di grande successo come Betadvisor.com, 123scommesse.it e la nuova collaborazione con Derbyderbyderby.it, la testata editoriale che contribuisce all’audience di Gazzetta dello Sport, sono la chiara dimostrazione della nostra volontà di mantenere questi tassi di crescita anche per i prossimi anni. Stiamo investendo continuamente nell’acquisizione di nuovi asset digitali per offrire sempre più valore ai nostri clienti.”

Il CEO aggiunge anche una smentita su recenti voci di mercato: “Contrariamente a quanto riportato in alcuni rumors, non ci sono piani per l’acquisizione del nostro gruppo né per l’ingresso di nuovi soci. La nostra strategia rimane quella di espanderci autonomamente in nuovi mercati esteri.”

Hub Affiliations è una piattaforma di affiliazioni che opera nel settore del gioco online, offrendo servizi per scommesse sportive e casinò. Distingue per l’approccio basato sulla trasparenza, l’innovazione tecnologica e una forte orientamento alla formazione dei Tipster e degli Influencer. Con oltre 30 operatori di gioco legali nel proprio portfolio, Hub Affiliations è riconosciuta per la qualità del suo back office e per le strategie di marketing avanzate che consentono agli affiliati di ottimizzare i rendimenti e ampliare la loro presenza digitale efficacemente.

