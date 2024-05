Angelina Mango tra le favorite per l’Eurovision Song Contest 2024?

La talentuosa artista lucana Angelina Mango punta a conquistare L’Europa. La vincitrice del Festival di Sanremo con il brano “La noia” rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. La vincitrice di Amici è già salita sul palco per le prove. Sul profilo ufficiale della manifestazione sono apparse le prime immagini dell’artista, che mostrano una scenografia, che richiama l’immagine di una foresta, al cui centro c’è un trono composto da rami intrecciati.

L’outfit di Angelina e delle cinque ballerine, che compaiono negli scatti delle prove, richiama il tema della foresta della scenografia: una tuta nude look con disegni di rami intrecciati sulle braccia e sulle gambe, mentre la giovane artista indossa anche un bustier nero come gli anfibi che ha ai piedi.

La figlia dell’indimenticato Pino Mango si esibirà il 9 e l’11 maggio, dato che è già qualificata come parte dei Big Five, i cinque Paesi che hanno accesso diretto alla finale. La finalissima si terrà l’11 maggio, giorno in cui scenderà in campo anche Angelina rappresentante dell’Italia insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e alla Svezia, campione in carica. Dalle immagini la performance si preannuncia spettacolare e alcuni tra i follower sono già convinti che “ha già vinto”. Da italiani incrociamo le dita!