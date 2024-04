Settingiano. Trentenne morto in un incidente a Casali del Manco lungo la 108 bis

È davvero drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto in Sila lungo la 108 bis per Lorica, in località Mellaro, nel territorio del Comune di Casali del Manco (Cosenza): un morto e due feriti gravi. A rimanere coinvolti nell’incidente una Fiat Punto e tre moto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Ad avere la peggio un uomo di 37 anni di Settingiano (Catanzaro), che viaggiava su una delle moto e che nello scontro ha perso la vita. Gravi anche due altri centauri che per le ferite sono stati trasportati d’urgenza con due elicotteri -atterrati nella zona – uno all’Annunziata di Cosenza e l’altro al Pugliese di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. In azione anche il personale dell’Anas per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.