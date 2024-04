Serie C NOW 38esima giornata Crotone sconfitto con un calcio di rigore inesistente realizzato da Patierno

Avellino 1

Crotone 0

Marcatori: 84° Patierno (R)

Avellino (3-5-2): Ghidotti, Cancellotti, Cionek, Rigione, Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (Tito), Liotti (Russo), Patierno (Dall’Oglio), Gori (Sgarbi). All Pazienza

Crotone (4-4-2): D’Alterio, Rispoli, Loiacono, Bove (Giron), D’Ursi, D’Errico, Vinicius (Kostadinov), Zanellato (Felippe), Crialese, Tumminello, Gomez (Comi). All. Zauli

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Ass. Roberta Allocco di Alba-Bra – Matteo Nigro di Trieste

Quarto giudice a bordo campo: Emanuele Velocci di Frosinone

Ammoniti: Bove, Comi

Angoli: 3 a 2 per l’Avellino

Recupero: 2 e 6 minuti

Mister Zauli: “volevamo vincere per scalare la settima posizione e giocare il primo turno play-off tra le mura amiche. Non abbiamo avuto questa possibilità per la mancanza di giocate pericolose nell’area avversaria. Dobbiamo continuare a pensare positivo in occasione della partita che discuteremo in trasferta. Gli spareggi promozione sono difficili partita dopo partita. Noi ce li giocheremo con la giusta consapevolezza”.

Crotone promosso contro l’Avellino per intensità di gioco e approccio alla partita. Comportamento auspicato da mister Zauli alla vigilia dell’incontro per meglio disputare gli spareggi promozione. Al netto del risultato, se fosse stato a favore del Crotone avrebbe migliorato la posizione di classifica e disputato la prima play-off in casa. Importanti indicazioni sono arrivati in particolare dal reparto difensivo che nel corso del campionato è stato poco ermetico in più occasioni. Se quanto fatto sul terreno del Partenio non rimarrà un caso isolato, la sfida play-off vedrà la squadra pitagorica tra le protagoniste. Formazione diversa dalla precedente, fuori alcuni diffidati perché evitassero un’eventuale espulsione e non giocare la prima sfida degli spareggi promozione. Non schierati Leo, Gigliotti, Tribuzzi e Giron sostituiti da Rispoli difensore destro, Bove difensore centrale, Zanellato centrocampista, Crialese esterno.

Mister Pazienza ha lasciato fuori il difensore Frascatore e l’esterno LLano per fare posto a Rigione difensore sinistro e Ricciardi esterno destro.

Calcio d’avvio da parte del Crotone che si dispone in fase difensiva con cinque uomini quando l’Avellino aggredisce l’area avversaria. Rispoli e Bove bene in elevazione su Patierno e Gori. Assente da parte di entrambe le squadre le azioni a rete di una certa pericolosità. Le uniche giocate offensive al minuto quindici da parte del Crotone con Rispoli che cerca il gol con un tiro da fuori area senza alcuna pretesa. Al minuto diciannove è D’Ausilio che si incunea nell’area avversaria ed impegna D’Alterio ad una difficile respinta del pallone. Per il resto molto gioco a centrocampo dove gli uomini di Zauli hanno saputo tenere il boccino del gioco facendo girare bene il pallone. Qualche negatività da parte di Zanellato e D’Ursi poco reattivi nelle ripartenze. I cambi effettuati ad inizio ripresa da Zauli contribuiscono a mantenere il risultato di parità fino al minuto ottantadue. Confusione in area di rigore con Sgarbi che termina a terra. L’Arbitro concede il rigore ai locali per fallo di Rispoli. Dal dischetto batte Patierno e porta in vantaggio l’Avellino. Sarà il Picerno che ospiterà sul proprio terreno gli squali per la prima sfida play-off fase a girone. Un solo incontro secco che il Crotone dovrà assolutamente vincere per superare il turno.