Perugia. A Città della Domenica è nata una piccola capra dell’Angora

Nuova nascita nel parco di Città della Domenica a Perugia. “Con grande gioia annunciamo la nascita di una piccola capra dell’Angora, un evento che aggiunge un tocco di morbidezza al nostro parco”. È quanto si legge sulle pagine social di Città della Domenica.

“La capra dell’Angora è famosa per il suo pelo incredibilmente soffice e lungo, noto come mohair, che viene raccolto per creare filati e tessuti di alta qualità. Originaria della regione di Ankara, in Turchia, questa razza è particolarmente apprezzata per la sua lana morbida e lucente”.