Corsa Champions: la Juve attende il Milan!

Un obiettivo stagionale minimo per la Juventus. È la Coppa Italia. L’ultimo ostacolo si chiama Atalanta. Appuntamento il 15 maggio con la finalissima. Ma l’obiettivo principale è andare in Champions. Sulla strada verso la competizione più ambita c’è la super sfida dell’Allianz Stadium contro il Milan di Pioli. La squadra di Allegri vincendo potrebbe portarsi a -2 dal secondo posto dei rossoneri. “Vincendo – sottolinea Massimiliano Allegri in conferenza – potremmo provarci fino alla fine e sarebbe un obiettivo in più. Juve-Milan è sempre una partita bella: è uno scontro diretto. Il Milan è una squadra importante e ben allenata da Pioli. Non so se l’Inter sia la più forte degli ultimi anni come ha detto Stefano. Ma sicuramente in questa stagione i nerazzurri sono nettamente superiori a tutti. Io sembravo matto quando lo dicevo a inizio campionato… Il mio, invece, era soltanto un discorso realistico… Giustamente Marotta, a cui faccio i complimenti, e Pioli sono partiti in agosto dicendo che noi avremmo avuto un vantaggio per lo scudetto perché non avevamo le Coppe europee. La storia e i fatti, però, dicono tutt’altro: nei miei primi 5 anni alla Juve abbiamo conquistato 5 tricolori arrivando due volte in finale di Champions e 4 in finale di Coppa Italia”.

La Juve guarda al futuro. Dopo avere staccato il biglietto per il Mondiale per club a 32 squadre e per la Supercoppa Italiana, Allegri insegue i punti per il ritorno in Champions. “Bastano 2-3 rinforzi per avvicinare l’Inter? È una domanda per la società, che fa il mercato. Io sono l’allenatore. Adesso la cosa più importante è essere concentrati sulla qualificazione Champions, ci mancano dei punti e non è ancora detta l’ultima parola. Tornare nell’Europa che conta sarebbe importante a livello economico per il club e il prossimo anno vorrebbe dire giocare in molte competizioni: campionato, Coppa Italia, Champions, Supercoppa e Mondiale. Sarà una stagione bellissima”.