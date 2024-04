Motori industriali antideflagranti: la nuova tecnologia a favore della sicurezza

Nell’ambito industriale, la sicurezza sul luogo di lavoro ha un’importanza primaria ed è diventata un tema sempre più centrale in tantissimi contesti, specialmente quelli in cui sono presenti rischi specifici.

La presenza di gas e polveri infiammabili è uno dei maggiori problemi, in questo ambito, e qui emergono i motori industriali antideflagranti come una fondamentale innovazione tecnologica, progettata per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e protetto.

Queste potenti tecnologie sono progettate specificatamente per prevenire il rischio di esplosioni in ambienti potenzialmente pericolosi e, per garantire la conformità alle norme, è essenziale che presentino una certificazione denominata ATEX.

Ome Motors è un esempio di azienda leader nel settore della fabbricazione di motori antideflagranti certificati e sul loro sito è possibile quindi informarsi maggiormente in merito, richiedendo anche assistenza dai loro esperti.

Cosa sono i motori deflagranti

I motori deflagranti rappresentano una risposta ingegneristica alle sfide di sicurezza presenti in ambienti industriali soggetti alla presenza di gas infiammabili, polveri e materiale combustibile.

Tra i più sofisticati del settore, troviamo quelli asincroni trifase a bassa tensione, dotati di un rotore a gabbia di scoiattolo con ventilazione assiale e un ventilatore completamente chiuso: caratteristica che li rende tra i più idonei per l’installazione in aree e zone pericolose.

Dotati di apparecchiatura pressurizzata, struttura esterna ignifuga e antideflagrante, sicurezza aumentata e protezione anti-scintilla, questi strumenti offrono di fatto una massima sicurezza operativa.

Le applicazioni spaziano molto, partendo da industrie chimiche e petrolchimiche, a oleodotti e gasdotti, piattaforme petrolifere offshore e costiere, fino a navi e industrie farmaceutiche, grafiche, termiche e manifatturiere.

Tutto ciò avviene senza intaccare minimamente le performance. La maggior parte di questi motori, infatti, offre elevate performance, totale efficienza e capacità di sovraccarico, riducendo vibrazioni e rumorosità grazie all’impiego di speciali cuscinetti a sfera.

Certificazione ATEX: cos’è e perché è importante

La certificazione ATEX è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza in ambienti industriali soggetti al rischio di atmosfere esplosive e deve essere necessariamente presente sui motori antideflagranti.

Questa deriva dalle direttive europee ATEX 2014/34/EU e 99/92/CE e regolamenta le apparecchiature e i sistemi di protezione installati in tali ambienti, nonché i requisiti minimi di protezione per i lavoratori esposti a tali rischi.

Il termine “ATEX” fa riferimento in particolare alle atmosfere esplosive, definite come una miscela di aria e combustibile che, in specifiche condizioni, può causare appunto un’esplosione.

I motori antideflagranti sono quindi progettati e costruiti in conformità con la direttiva e offrono livelli di sicurezza elevati contro situazioni critiche come incendi o scintille pericolose.

In conclusione

I motori industriali antideflagranti rappresentano un baluardo cruciale nella tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, specialmente in ambienti ad alto rischio di esplosione.

La certificazione ATEX, con le sue rigide normative e direttive europee, gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare la conformità e l’affidabilità di tali strumenti in ambienti potenzialmente pericolosi.

Garantendo elevati standard di sicurezza e protezione, contribuiscono infatti in modo significativo a mitigare i rischi di incidenti e a preservare l’incolumità del personale e degli impianti industriali.

È in definitiva un’innovativa tecnologia che si rivela essenziale per promuovere un ambiente lavorativo protetto, garantendo la continuità delle attività industriali senza compromettere la sicurezza.