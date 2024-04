Napoli. Studentessa tedesca morta mentre era in bici: investita da un autocarro Asia

In un incidente nel cuore della notte ha perso la vita una giovane studentessa tedesca. La tragedia è avvenuta mentre L.H. era in bici, attorno alle 02:15 della scorsa notte, investita da un autocarro Asia impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. L.H., nata nel 1997 e in Italia per motivi di studio, è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, presentando subito condizioni critiche. Nonostante le cure, la studentessa è purtroppo deceduta alle 10 e 35 di questa mattina, dopo essere stata trasferita all’Ospedale del Mare. I primi ad intervenire gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell’Unità Operativa Chiaia, in Piazza Cavour, all’altezza dell’Istituto Casanova, dove si è verificato l’incidente mortale.

Il conducente dell’autocarro è stato sottoposto ad accertamenti urgenti al fine di verificare eventuali condizioni di alterazione. La salma della giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale. Inoltre, è stata prontamente informata l’ambasciata per informare la famiglia. Dai primi accertamenti emerge che la ciclista potrebbe aver effettuato un improvviso cambio di direzione proprio mentre l’autocarro Asia si avvicinava, rendendo impossibile all’autista evitare l’impatto.