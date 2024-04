Serie C NOW girone C 37esima giornata il Crotone batte (3-1) il Monopoli con la doppietta di Tumminello e gol di Gomez

Serie C NOW girone C Il Crotone regala due terzi dell’incontro agli ospiti ma si riprende dal minuto sessantasei realizzando tre gol. Doppietta di Tumminello e gol di Gomez. Play-off centrati in anticipo di una giofnata

Crotone 3

Monopoli 1

Marcatori: 11° De Risio, 66°-69° Tumminello, 79°Gomez

Crotone (3-5-2): D’Alterio, Leo (Rispoli), Loiacono, Gigliotti, Tribuzzi, D’Ursi (Felippe), D’Errico (Kostadinov), Vinicius, Giron, Tumminello (D’Angelo), Gomez (Comi). All. Zauli

Monopoli (3-4-2-1): Dalmaso, Ferrini, Bizzotto, Angileri, Viteritti, De Risio (Bulevardi), Iaccarino (Ardizzone), Barlocco, Borello, Sosa, Tommasini. All. Taurino

Arbitro: Antonino Costanza di Acireale

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno

Pierpaolo Vitale di Salerno

Quarto giudice: Alfredo Iannello di Messina

Ammoniti: Vinicius, De Risio, Sosa,

Angoli:3 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 5 minuti

Spettatori: 4.054 incasso 13.771,69

Abbattere da parte del Crotone il tabù dei risultati negativi tra le mura amiche che durava dalla 20esima giornata e vidimare il lasciapassare per disputare gli spareggi promozione. Il tutto doveva avvenire con la conquista dei tre punti contro il Monopoli presentatosi all’Ezio Scida quale avversario ostico. Pugliesi imbattuti nelle ultime cinque partite esterne (3 vittorie, 2 pareggi). Un cliché di buoni risultati da incutere timore ai pitagorici nel corso dei novanta minuti più recupero. La sfida, ultima casalinga del Crotone per quanto riguarda il regolare campionato, è stata vinta dagli squali che chiudono con una giornata di anticipo la pratica play-off. Serata amara per gli ospiti di mister Taurino che rimandano all’ultima partita la possibilità di evitare gli play-out. Oltre la sufficienza la prestazione dei locale nella seconda parte grazie a Tumminello e Gomez entrambi a quota 15 gol.

Formazione pitagorica ancora diversa da quella della precedente partita per l’assenza dello squalificato Zanellato e gli infortunati Stronati e Battistini. Non convocati Vitale e Bruzzaniti. Fuori anche Papini e Crialese per motivi tecnici. Dentro Loiacono, Giron, Tribuzzi, Gomez.

Ospiti senza il portiere Gelmi, l’attaccante Grandolfo, il difensore Fornasier, il centrocampista Bulevardi e l’attaccante Grandolfo per motivi fisici. Al loro posto mister Taurino ha preferito Dalmaso, Ferrini, Sosa, Tommasini.

Calcio d’avvio del Monopoli ed al netto dei primi cinque minuti quando il pitagorico Gomez di testa ha mandato il pallone sul palo, per il resto del primo tempo soltanto un brutto Crotone. Pitagorici mai propositivi in fase offensiva. Tumminello e Gomez nessun pallone giocabile. D’Errico, Vinicius, Tribuzzi e D’Ursi incapaci d’impostare giocate degne di tale nome a centrocampo. Diversamente dal Monopoli che ha spaziato a suo piacimento in ogni zona del campo costringendo ad una continua rincorsa gli squali. Undicesimo minuto ospiti in vantaggio con De Risio che da dentro l’area con una sforbiciata mette dentro il pallone dopo averlo ricevuto in seguito a calcio piazzato. Trentasettesimo l’ex Borello dalla distanza colpisce il palo.

Ripresa senza alcuna inversione di rotta a proposito del gioco da parte dei pitagorici fino al sessantaseiesimo minuto quando Tumminello nello spazio di tre minuti prima segna il gol del pareggio e poi quello del vantaggio. Da questo momento dilaga il Crotone che realizza il terzo gol al minuto settantanove. Il Monopoli interrompe la striscia degli ultimi cinque risultati utili in trasferta.