Noleggio auto con autista – per lavoro e per piacere

Frequentemente, specialmente in estate o nei periodi natalizi, si vedono su strada della auto con la targa “speciale” o insegna sul tettuccio in cui c’è scritto: NCC. Il noleggio completo di conducente di autista che guida l’auto e ci può trasportare ovunque vogliamo, in qualsiasi destinazione.

Noleggiare è comune perché i consumatori sono più attenti sia alla tenuta della propria auto e ai vantaggi offerti dalle ditte specializzate nel noleggiare.

Comunemente si crede che è preferibile viaggiare e spostarsi con la propria auto. Per commissioni domestiche è ovvio che è comodo usare un’auto che abbiamo parcheggiato in garage o in strada. Tuttavia la verità è che avere questo veicolo conducente ad una spesa di mantenimento e di manutenzioni annuale che è altissima. Pensiamo ai bolli, alle assicurazioni o revisioni, riparazioni e messe appunto, tagliandi e controlli di vario genere. Si stima che la spesa media per una sola auto è di circa 600 € all’anno. Troppo se analizziamo l’uso che ne facciamo.

Tant’è che questa realtà ha portato i consumatori a preferire di non comprare l’auto, che costa anche molto e si svaluta velocemente. Si preferisce quindi utilizzare il noleggio perfino per piccoli spostamenti, come visite mediche.

Mentre nelle vacanze che si organizzano quando si è in ferie ecco che si presenta il dilemma: Noleggio auto con autista o noleggio privato. Quest’ultimo indica la possibilità di noleggiare e guidare direttamente l’auto.

PRESENZA AUTISTA FISSA

C’è un solo beneficio di avere un conducente? No, sono tantissimi sia a livello economico che di comodità. In primo luogo vediamo che il noleggio con autista ha un prezzo che parte da 10 € all’ora e varia fino a 25 € all’ora quando si debbono percorrere tanti chilometri in poche ore o si scelgono auto di rappresentanza, lusso o sportive. Però se andiamo a prenotare quest’auto e autista per una giornata, quindi per oltre 8 ore, si possono spendere circa 8 € fino a 15 € orarie, ma si deve pagare il costo per tutte le ore, nonostante non si usa la vettura. Ciò è conveniente quando si sa che ci si dovrà spostare per molto tempo. Mentre se si effettua una prenotazione e contratto a più giorni il prezzo scende.

Questa incomprensione sui prezzi rischia spesso di essere un deterrente per i consumatori che pensano di pagare tanto. Solo che iniziano a usare il servizio o chiedendo spiegazioni, potrete notare che è più economico questo servizio.

A livello di comodità si ha un responsabile, un conducente che si occupa interamente della vettura e dove voi non dovete fare altro che scegliere dove farvi trasportare.

Problemi di guida su strada

Soffermandoci sui benefici dell’avere un autista notiamo che propri i problemi in fase di guida sono quelli che preoccupano principalmente il cliente. Guidando da soli l’auto si è obbligati, da tante ditte di noleggio, di pagare assicurazioni, restituire l’auto in un tempo determinato, pagare alte assicurazioni e avere aumenti delle tariffe. Le tariffe sono aumentate in base al valore economico dell’auto.

In caso di qualsiasi imprevisto che danneggi l’auto oppure dovendo cambiare il percorso per incidenti, aumentando il chilometraggio, si paga di tasca propria. Mentre se tali situazioni capitano al conducente, il cliente non ha aumenti di tariffa perché è “colpa” dell’autista stesso.