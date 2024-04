Ipseoa “Gagliardi” di Vibo: il gelato della convivialità con l’AIPD

Mercoledì 10 un’intera giornata dedicata al gelato con l’AIPD (Associazione italiana persone Down). Un seminario sulla nocciola di Calabria di mattina e dei minicorsi per preparare il gelato nei laboratori. Alla fine sono stati consegnati dei riconoscimenti offerti dalla scuola e consegnati dalla DS Eleonora Rombolà

Ancora una volta nei laboratori dell’Ipseoa E. Gagliardi si preparano non solo i prodotti enogastronomici, ma anche la solidarietà. L’occasione è stata una giornata dedicata al gelato (10 aprile). In mattinata in Aula Magna si è svolto un seminario sulla nocciola tonda di Calabria in collaborazione con l’Arsac Calabria, con la partecipazione di A. Clasadonte (divulgatore agricolo) e con i docenti referenti Anna Maria Cichello e Carmelina Platì.

Poi nel pomeriggio la degustazione del gelato preparato con le nocciole (fornite dall’associazione Nocciola tonda di Calabria e dell’azienda agricola Defina di Sant’Onofrio) ma anche altri gusti con frutta di stagione, e la granita.

Nei laboratori, insieme agli studenti sia del Diurno che del Corso Serale, i docenti e i collaboratori, anche i ragazzi dell’AIPD (Associazione italiana persone Down). Poi dalle 16 si è dato spazio alla festa del gelato. Tanti i partecipanti. Oltre ai familiari dell’AIPD, tanti altri ospiti.

Alla fine una sorpresa da parte dell’Ipseoa “E. Gagliardi”: sono stati dati in omaggio dei gadget come riconoscimento per la partecipazione alle diverse iniziative organizzate nei laboratori nel corso dell’anno scolastico ai tanti corsisti che hanno partecipato in collaborazione dell’AIPD). A consegnarli la DS Eleonora Rombolà. Tra gli altri presenti anche il presidente dell’AIPD di Vibo Valentia Antonio Teti.

Ad organizzare l’evento i docenti Antonella Araneo e Gianfranco Tavella. Hanno collaborato anche la gelateria “Tiziana” di Pizzo con Emanuele Ciurria.