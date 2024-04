Il wrapping auto Roma impazza ma attenti alle regole da rispettare

Si sente parlare sempre di più di wrapping auto Roma. Ad essere interessati non sono soltanto i giovani automobilisti romani ma anche gli adulti. Il Car Wrapping è una tecnica che impazza a Roma perché i costi sono contenuti e non ci sono limiti alle applicazioni e alla fantasia. Precisiamo: non ci sarebbero limiti. Infatti la pratica di rivestire la carrozzeria dell’auto per cambiare colore è permessa ma bisogna tenere conto di specifiche regole da rispettare, non solo quelle italiane ma anche quelle estere se si esce da Roma, si attraversano i confini e ad esempio si va in Germania.

Il wrapping auto a Roma è molto usato in quanto alternativo alla verniciatura della vettura. In effetti rivestire la carrozzeria auto con una pellicola (molto meno costoso che verniciare) può servire per proteggere la vernice senza cambiare colore; per cambiare il colore di un’auto usata o nuova; per applicare decalcomanie. In base al colore che si vuole ottenere si usano pellicole diverse e tecniche di applicazione differenti. Non c’è limite ai colori e alle fantasie delle pellicole per Car Wrapping.

Ma bisogna sempre affidarsi a professionisti del wrapping auto a Roma non solo perché è importante che l’applicazione sia fatta a regola d’arte, ma anche perché ci sono delle regole che vanno rispettate per evitare sanzioni anche abbastanza salate. Se si circola in Italia bisogna sapere che le pellicole colorate non si possono applicare sui dispositivi luminosi se ne alterano le caratteristiche, ovviamente sulla targa e sui finestrini anteriori o il parabrezza. Ci sono delle eccezioni concesse durante l’omologazione dell’auto da parte del costruttore. Se si applicano pellicole non omologate o che alterano le caratteristiche dell’auto o sono applicate in modo inappropriato, si rischia una multa da 431 euro in base all’articolo 78 del Codice della Strada. Evitare quindi “colpi di testa” e di rivolgersi a chi non rispetta le regole perché il conto può diventare davvero salato.

Paese che vai regole che trovi e che vanno rispettate. Ad esempio in Germania si può trasformare un’auto con il Car Wrapping usando gli stessi colori di un’auto della Polizia ma è fatto divieto di applicare la parola “Polizia”. Sono vietate anche pellicole luminescenti, cromate su ampie zone e parole o simboli incostituzionali. Le multe in Germania vanno da 10 euro per visibilità limitata sui finestrini a 90 euro per uso non sicuro del veicolo. Chi si reca a Londra c’è la necessità di aggiornare la carta di circolazione della vettura, in caso di cambio colore con le pellicole. Ma già qui si è coscienti che siamo fuori dall’Unione Europea e le regole di circolazione sono piuttosto differenti ad iniziare dal posto di guida e dal lato strada…Prima di mettersi in viaggio è opportuno documentarsi per evitare spiacevoli sorprese.