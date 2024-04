SENEC: soluzioni innovative che consentono di produrre e usare al meglio l’energia rinnovabile

Fondata nel 2009 e con quartier generale a Lipsia, SENEC, oggi, costituisce una delle realtà più autorevoli attive nel settore energetico. Persegue, infatti, l’obiettivo di cambiare radicalmente il modo in cui le persone sfruttano l’energia, con sistemi d’accumulo intelligenti e soluzioni all’avanguardia, progettati per incrementare l’autosufficienza energetica. L’azienda tedesca, non a caso, desidera creare un mondo in cui le persone possano essere libere di produrre, usare e condividere l’energia rinnovabile in modo consapevole e autonomo.

Le soluzioni offerte da SENEC, focalizzate sull’ottimizzazione dell’uso dell’energia solare, sono concepite per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo: aziende, privati e installatori, intesi come autentici partner. Realizzate seguendo gli standard più rigorosi, sono corredate da premi e certificazioni autorevoli, che ne attestano l’altissima qualità.

SENEC, in aggiunta, si distingue anche per il concreto impegno nel sostegno a iniziative e numerose partnership, in particolare in ambito sportivo e della ricerca. L’obiettivo, in ogni caso, è sempre quello di portare avanti i valori della sostenibilità ambientale e sociale.

SENEC è attiva anche nel nostro Paese, grazie a SENEC Italia. La filiale è stata fondata nel 2017 e può contare su due sedi, a Bari e a Milano. Nel 2018, l’acquisizione da parte di EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), uno dei più importanti fornitori energetici in Germania, ha ulteriormente rafforzato la sua capacità di sviluppare soluzioni performanti e all’avanguardia.

Naturalmente, anche SENEC Italia agisce con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle generazioni future. Può contare su un team giovane, dinamico e altamente competente. L’azienda, inoltre, è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Entrando nei dettagli delle soluzioni offerte, invece, possiamo ricordare SENEC.Home. Si tratta di un sistema di accumulo fotovoltaico riservato alle abitazioni che fornisce una riserva energetica personale, utilizzabile 24 ore su 24 in completa autonomia, consentendo di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Quanto ai pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar, invece, sono progettati per massimizzare la produzione di energia pulita.

Per scoprire tutte le caratteristiche dei prodotti e le altre soluzioni innovative offerte, è sufficiente visitare il sito https://senec.com/it. Qui, infine, è possibile richiedere preventivi a costo zero e beneficiare di un supporto personalizzato.