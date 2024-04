Un Goal per la Solidarietà – XVI Edizione

Un momento atteso per Catania e la Sicilia e che rilancia, ancora una volta, i temi della beneficenza e dell’impegno.

Presentata nella sala giunta di Palazzo degli elefanti, l’edizione numero 16 di “Un Goal per la Solidarietà – Una partita contro il femminicidio” Trofeo Domusbet.tv: il quadrangolare di calcio che il prossimo 24 aprile allo stadio Angelo Massimino vedrà in campo la Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, la Nazionale Giornalisti e le All Stars Sicilia. Madrina dell’appuntamento sarà la giornalista Giorgia Rossi.

La manifestazione di quest’anno pone volutamente l’accento sulle drammatiche vicende del femminicidio: una piaga disarmante sulla quale, come ribadito più volte anche stamane, non può lasciare indifferente nessuno.

Incasso che verrà devoluto in buona parte anche alla Caritas diocesana.

Alla conferenza stampa, moderata dallo showman Ruggero Sardo, hanno preso parte tutti i partners dell’evento. Tra questi il Sindaco del Comune di Catania Avv. Enrico Trantino, il Presidente dell’Ars On. Gaetano Galvagno, il deputato nazionale Manlio Messina, il Patron delle All Stars Sicilia e organizzatore della manifestazione Luca Napoli, l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, il vice-direttore Direttore della Caritas Diocesana di Catania Salvo Pappalardo, la Presidente dell’Associazione Thamaia Onlus Dott.ssa Anna Agosta, la squadra di calcio delle All Stars Sicilia, l’amministratore delegato del Catania Fc Vincenzo Grella, Francesco Di Paola di Domusbet.tv.

Apprezzato fuori programma alla conferenza stampa con la presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Va detto che le Tribune A e B e la Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino” sono già andate sold out: al tutto esaurito mancano solo gli ultimi tagliandi della Curva Nord che saranno in messi vendita al botteghino di piazza Spedini la mattina del 24 aprile (dalle ore 8) in modo da consentire l’afflusso del pubblico che arriverà da fuori Catania.

LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

Il sindaco Enrico TRANTINO:

“Un’occasione del genere ci consente di affermare un concetto di resilienza che ci porta ad una condizione migliore per tutti noi. Parlare di femminicidio ci aiuta a sensibilizzare la società nella quale viviamo”

Il Ministro Daniela SANTANCHÈ:

“Sono orgogliosa di essere qui. Questa manifestazione è un calcio alla violenza, il femminicidio sta dilagando e tutto questo deve rammaricarsi e farci riflettere”.

Il Presidente dell’Ars, Gaetano GALVAGNO:

“Non abbiamo semplicemente messo la mano sul petto per poi non fare nulla. Con l’Ars abbiamo voluto rendere norma un intervento fattivo.

La Sicilia è capofila in Italia rispetto ad un quadrangolare che nei prossimi anni mi auguro potrà disputarsi anche in altre parti d’Italia. Ci auguriamo che il 24 aprile si sia in tanti per lanciare un grande messaggio”.

Il deputato nazionale Manlio MESSINA:

“Grazie a Luca Napoli per la sua enorme sensibilità. Lasciatemi dare tre numeri: 1, lo dico sorridendo, è il minuto che ho trascorso in campo prima di lasciare la manifestazione qualche anno fa; 16 il numero delle edizioni, e non si arriva a questi numeri senza credibilità; 3, i giorni che passano in Italia prima che una donna venga uccisa da qualche barbaro. Questa del 24 è la risposta più bella”.

L’Organizzatore Luca NAPOLI:

“Si è creato un movimento che rende questa manifestazione condivisione di tutti e con tutti. Ma è anche una manifestazione che senza l’aiuto delle istituzioni sarebbe impossibile allestire visti i livelli che ha raggiunto: sul femminicidio occorre sensibilizzare trasmettendo i giusti valori. Tocca a noi genitori dare le regole da rispettare”.

L’assessore allo Sport, Sergio PARISI:

“Un appuntamento importante. Che rende importante le cose della nostra Catania. Grazie davvero”.

Il vice-direttore della Caritas diocesana, Salvo PAPPALARDO:

“Non è semplice coniugare l’impegno con la solidarietà. Grazie perché in mezzo a mille avversità, c’è sempre quella parte sana che condivide il bene. Grazie per questa iniziativa”.

La presidente di Thamaia, Anna Agosta:

“Siamo una realtà che opera dal 2001. Accogliamo circa 300 donne ogni anno: eventi come questo ci permettono di lanciare importanti messaggi ed avviare un cambio di mentalità”.

Appuntamento al 24 aprile allo stadio “Angelo Massimino”!