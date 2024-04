Parte il FantaBaci al Fantastico Mondo di Lunghezza per il World Kiss Day

Domenica 14 Aprile 2024

Il bacio è il gesto romantico che più di tutti ha ispirato, ed ispira, scrittori, sceneggiatori, poeti, artisti. Per celebrarlo il Castello Lunghezza ha deciso di aprire il suo magico portale ad un evento speciale “FantaBaci al Fantastico Mondo”, in omaggio alla Giornata Internazionale del Bacio.

La ricorrenza coinvolgerà principesse e supereroi protagonisti di tante avventure che hanno scelto di festeggiare questo atto d’amore domenica 14 aprile 2024.

Ci sono baci memorabili nei film (come non ricordare quello tra Kate Winslet, Leonardo Di Caprio in Titanic o dei protagonisti di Via col Vento, Ghost e tanti altri) ma anche nei cartoni (dolcissimo quello tra Lady e Biagio di Lilli e il vagabondo) e quelli che ogni giorno coppie, genitori, nonni, amici, si donano come simbolo di amore ed amicizia e mettendo in moto ben 112 muscoli posturali e 34 muscoli facciali con tanti effetti benedici per il cuore, la mente e il corpo.

Per questo l’antico maniero alle porte di Roma ha pensato di dare vita ad un evento formato famiglia con tante iniziative per grandi e piccini.

Non saranno però soltanto Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle a dispensare baci, ma anche i “cattivi” delle storie, a dimostrazione del fatto che tutti hanno un lato di bontà.