I carabinieri del Nas di Salerno sequestrano 24 tonnellate di alimenti

Nel corso di tre mesi di controlli sulla sicurezza alimentare nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, I carabinieri del Nas di Salerno hanno sequestrato 24 tonnellate di alimenti non tracciati per un valore di 146 mila euro. Sono state comminate 182 sanzioni per 62mila euro e 78 persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria. In particolare, durante le festività pasquali, sono state sequestrate 230 pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, formaggi e carni privi della documentazione attestante la provenienza.