Il Milan di Pioli rifila tre reti al Lecce e blinda il secondo posto

Un Milan in splendida forma rifila tre reti al Lecce e blinda il secondo posto. La squadra di mister Pioli sfoggia un’ottima prestazione con tris firmato da Pulisic, Giroud e Leao. A novembre, proprio contro il Lecce, il Milan andò in vantaggio di due reti e poi subì la rimonta, ma stavolta ha gestito la gara con serenità, aiutata dal rosso di Krstovic a fine prima frazione di gioco. Quinta vittoria di fila (settima in totale) per i rossoneri, che confermano il grande momento di forma e si avviano al meglio verso l’incrocio di Europa League con la Roma.