Con un cast straordinario, si sono concluse le riprese de “Il Maritozzo”

Si sono concluse le riprese de “Il maritozzo” con un cast di grandi professionisti

Roma 1943 alcuni giorni prima della deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma riviviamo nel “Il maritozzo” tutta la paura e la violenza di quei giorni.

All’interno dell’opera gli interpreti di maggior spessore sono stati, l’attrice Martina Sissi Palladini, e l’attore Paolo Conticini, seguiti da Danilo d’Agostino, Francesca Rettondini, Bruno Bilotta , Fabrizio Sabatucci, Francesca della Ragione, Mario D’Amato, Jasmine Volpi.

Eva ( Martina Sissi Palladini) la figlia di un sarto ebreo ( Fabrizio Sabatucci), è costretta a passare il posto di blocco fascista per effettuare una consegna per suo padre a casa di Antonio Ruggero ( Bruno Bilotta) padre del suo amante, Andrea Ruggero ( Danilo D’Agostino), lui succube di suo padre e sua madre ( Francesca Rettondini), pur provando un sentimento per Eva rimarrà incastrato in un limbo da cui non riuscirà ad uscire. Così Eva incontra Saverio( Paolo Conticini ) militare repubblichino, che provera’ per Eva un sentimento fulmineo. Sarà lui a fare di tutto per cercare di salvare la ragazza dalle incombenti barbarie naziste.

Un’importante sostegno al film lo ha dato la città di Bassiano (LT), dove i luoghi sono stati fondamentali per le ricostruzioni storiche, da sottolineare il sostegno del comune e dell’associazione proloco.

La regia di questo delicato film è stata affidata a Nicola Barnaba regista di provata esperienza. L’opera dal grande riscontro internazionale ripercorre una vicenda storica indimenticata la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, il progetto ha avuto il supporto delle seguenti produzioni: Everglades film Immagina film production Sileo Productions Roswell film Ipnotica film Distribuito da Saturnia Pictures.

L’opera è stata realizzata anche grazie al contributo del Nuovo Imaie ed al supporto di alcune aziende: Campo Marzio Roma 1933, LTF Caffè, Reggiani Srl , Bassiano reale Srl , Bruschi Srl, La quercia, la taverna del brigante, caffè’ Fiorentini, associazione AVIS, La Mola Srl, IG Srl.

“Il maritozzo“ parteciperà a festival e premiere a livello internazionale, l’intento è quello di sfruttare la narrazione del maritozzo sia all’interno di istituti scolastici per sensibilizzare i giovani, che dal punto di vista mediatico. Servirà a non dimenticare la storia che ha il potere di ripetersi come ci raccontano tragicamente le vicende di questi ultimi mesi, le produzioni visto l’interesse che sta suscitando il progetto si stanno già impegnando per dare un seguito filmico

Credit Photo Tiziano Fiucci