Piattaforme aeree: alleati sicuri per i lavori in quota

Le piattaforme aeree sono macchinari progettati per elevare persone e attrezzature in modo sicuro e confortevole, consentendo di svolgere lavori in quota in diversi settori.

In questo articolo, approfondiremo le diverse tipologie di piattaforme aeree disponibili sul mercato, con un focus sulle piattaforme articolate. Esamineremo inoltre i vantaggi offerti da questa tipologia di piattaforma e le sue caratteristiche specifiche. Sia che tu sia un professionista che necessita di una piattaforma aerea per il tuo lavoro, sia che tu sia semplicemente curioso di conoscere questa tecnologia, questo articolo ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Cosa sono le piattaforme aeree e a cosa servono

Le piattaforme aeree sono macchinari atti a sollevare in sicurezza persone e attrezzature ad altezze variabili.

Si configurano come una valida alternativa ai ponteggi tradizionali, offrendo numerosi vantaggi in termini di flessibilità, efficienza, sicurezza e comfort.

Possono essere utilizzate in una varietà di settori, tra cui:

Edilizia: per la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di edifici

Manutenzione industriale: per la manutenzione di impianti, macchinari e linee di produzione.

Potatura di alberi: per la cura e la manutenzione di alberi ad alto fusto

Allestimento di eventi: per l’allestimento di palcoscenici, impianti audio e video e illuminazione.

Servizi di pulizia: per la pulizia di facciate, vetrate e insegne.

Piattaforme aeree: le diverse tipologie

Le piattaforme aeree si distinguono in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche specifiche per adattarsi a differenti esigenze di lavoro:

Piattaforme a forbice: stabili e compatte, ideali per lavori in interni su superfici piane, come manutenzione di impianti o tinteggiature.

Piattaforme telescopiche: offrono un’elevata altezza di lavoro e un braccio estensibile, perfette per raggiungere punti difficilmente accessibili, come facciate di edifici o tralicci.

Piattaforme a ragno: cingolate e con un braccio flessibile, si adattano a terreni sconnessi e pendenze elevate, ideali per lavori su tetti, giardini o cantieri edili.

Merita una menzione speciale la piattaforma articolata, una tipologia di piattaforma dotata di un braccio snodato che consente di superare ostacoli e raggiungere aree con pendenze, adatta a lavori in spazi ristretti o su terreni irregolari.

Caratterizzata da un braccio snodato che si compone di più sezioni, è collegata da giunti che ne permettono il movimento indipendente. Questa caratteristica conferisce a questa tipologia di piattaforma una grande flessibilità e capacità di adattarsi a diverse configurazioni di lavoro quali:

Lavori in spazi ristretti: grazie al braccio snodato, possono raggiungere punti difficilmente accessibili con altre tipologie di piattaforme, come cortili interni, pozzi luce o sottotetti.

Lavori su ostacoli: il braccio snodato consente di superare ostacoli come alberi, edifici o tralicci.

Lavori su pendenze: alcune piattaforme articolate sono dotate di stabilizzatori che ne permettono l’utilizzo su terreni sconnessi o pendenze moderate.

Le piattaforme articolate possono raggiungere altezze di lavoro variabili, da 10 a 40 metri, e hanno una portata che generalmente si aggira tra i 200 e i 600 kg.

La scelta di una piattaforma articolata dipende da diversi fattori, tra cui l’altezza di lavoro necessaria, la portata richiesta, le caratteristiche del terreno su cui si opera e lo spazio di lavoro disponibile.

L’eccellenza italiana nelle piattaforme aeree

Magni Telescopic Handlers è un’azienda italiana leader nella produzione di piattaforme aeree telescopiche e articolate. Fondata nel 1977, l’azienda ha sede a Castelfranco Emilia (MO) e vanta una consolidata esperienza nel settore, con una produzione di oltre 15.000 unità distribuite in tutto il mondo. Si distingue per l’elevata qualità dei suoi prodotti, frutto di una continua ricerca e innovazione tecnologica. L’azienda pone grande attenzione alla sicurezza e all’affidabilità delle sue piattaforme, che sono conformi alle più rigorose normative internazionali.

La gamma di prodotti è molto ampia e comprende diverse tipologie di piattaforme aeree: dalle piattaforme telescopiche a quelle articolate, dalle piattaforme semoventi a quelle a pantografo.

Oltre a ciò, l’azienda offre un servizio di assistenza completo, pre e post vendita, con personale altamente qualificato.

Magni Telescopic Handlers si propone come partner affidabile per tutti i professionisti che necessitano di piattaforme aeree di alta qualità, sicure e affidabili, la soluzione versatile, efficiente e sicura per lavorare in quota.