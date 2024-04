Mal di testa da cervicale: cause e rimedi

Esistono molti e diversi tipi di mal di testa, ed è importante cercare di riconoscere quale sia quello che ci affligge, così da poter intervenire in maniera adeguata. Quando il dolore ha origine nell’area del collo e coinvolge anche la testa è molto probabile che si tratti di mal di testa da cervicale. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, questo tipo di dolore può colpire persone di ogni età, e per poterlo contrastare è importante agire con una buona prevenzione.

Se volete saperne di più sui sintomi più diffusi, sulle cause e sulle soluzioni da adottare siete nel posto giusto.

I principali sintomi

Ci sono diversi sintomi che possono consentire di riconoscere il mal di testa da cervicale. Come abbiamo detto nella nostra introduzione una delle caratteristiche che ha questo fastidio è l’origine nella zona del collo. Da qui il dolore riesce a irradiarsi, coinvolgendo sia la testa che le spalle, dando a volte una fastidiosa sensazione di formicolio. Nei casi peggiori è possibile sentire forti dolori all’altezza della fronte, in quella parte del viso che include anche gli occhi.

Chi soffre di mal di testa da cervicale spesso soffre anche di vertigini, dei veri e propri giramenti di testa. Infine tra i sintomi più diffusi c’è anche la rigidità del collo, che impedisce movimenti fluidi. Quando si manifesta questo dolore non è raro ritrovarsi con tutto il collo bloccato per intere giornate.

Quali sono le cause

Il mal di testa da cervicale può originarsi in seguito a diverse cause. Saper comprendere cosa ha scatenato il dolore è fondamentale se si vuole cercare di risolvere il problema con soluzioni che siano il più possibile specifiche. Un consulto dal medico potrebbe aiutarvi a fugare ogni dubbio sulle cause del vostro mal di testa.

Lo stress è spesso parte integrante del problema. Quando si attraversa un periodo di forte stress è possibile che si generi nel proprio corpo una forte tensione muscolare, che coinvolgendo il collo dà origine al mal di testa da cervicale. In generale attenzione a tutto ciò che possa causare contratture o lesioni di ogni tipo nella zona del collo.

Un’altra potenziale causa potrebbe essere la postura. Chi ha una postura scorretta potrebbe ritrovarsi a soffrire facilmente di questo particolare mal di testa.

Quali soluzioni adottare

Esistono diverse soluzioni per contrastare il mal di testa da cervicale, ognuna delle quali risponde a specifiche cause. Ad esempio chi ne soffre per colpa della propria postura dovrebbe cercare il più possibile di modificarla, iniziando a praticare specifici esercizi e mantenendo durante la giornata una posizione che sia il più possibile corretta.

In alcune situazioni potrebbe essere necessario ricorrere a soluzioni come la fisioterapia e i massaggi. Lo scopo in entrambi i casi è quello di rilassare la muscolatura del collo, allentando la tensione. Rivolgersi al fisioterapista potrebbe essere fondamentale dopo aver subito dei traumi o delle lesioni, grazie anche alla possibilità di affrontare un percorso riabilitativo.

Si possono usare dei farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) che possono aiutare a ridurre il dolore e l’infiammazione ma ricordiamo che solo affrontando il problema alla radice è possibile liberarsi del tutto del mal di testa da cervicale. Non dimenticate di consultare il medico di base per avere consigli sia sulle terapie da seguire che sui farmaci da assumere.