Lunanico: dal 5 aprile il nuovo singolo “Calcolami”

Dal 5 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Calcolami”, il nuovo singolo di Lunanico. “Calcolami” è un brano che parla di tutte quelle volte in cui le attenzioni che dai ad una persona non sono reciproche e di quanto sia facile farsi del male cercando di alimentare un’amore che non esiste in partenza.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Calcolami è il brano al quale tengo di più fino ad ora, racconta una storia vissuta, una storia alla quale molti possono ritrovarcisi protagonisti. È nata come uno sfogo ma si è poi tramutata in un bel ricordo di un periodo della mia vita, l’avevo scritta con rabbia e ora invece mi piace ascoltarla con il sorriso.”

Il videoclip di “Calcolami” è stato girato tra Basilea e Tokyo nel 2020 e racconta momenti di vita di una relazione tra due persone in vacanza mostrando come tutto può finire grazie al soffio di una fiamma.

Nicolò De Carlo, in arte Lunanico, è un cantautore svizzero classe ’02.

Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Volerai”, il quale ottiene un ottimo successo a livello di ascolti e anche a livello mediatico.

Torna nel 2021 con “Non Buttarti Via”, nel 2023 pubblica “futili” che diventa colonna sonora del cortometraggio di Alberto Barbi e della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi “Cinema Carver” e torna ora con “Calcolami”, un brano dalle sonorità estive, la faccia opposta di quando prodotto fino ad ora.

“Calcolami” è il nuovo singolo di Lunanico disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 5 aprile 2024.