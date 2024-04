Il trekking per le donne in Italia passa da Bologna a Firenze

Donne italiane sempre più avventurose e pronte ad inoltrarsi in percorsi alternativi tra natura ed arte, riscoprendo vie turistiche antiche. Sempre chiaramente attrezzate di tutto punto, ad iniziare dagli immancabili scarponi da trekking per camminare comodi e in sicurezza.

Uno dei percorsi di trekking più suggestivi in Italia e più adatto alle donne è la via delle Dee. Si tratta di un un itinerario che va da Bologna a Firenze toccando quindi due vere perle dell’arte italiana.

Il percorso, conosciuto anche come la Via degli Dei, rientra tra i più popolari cammini del Belpaese. Il connubio tra arte e natura è garantito passo dopo passo godendo dallo scenario unico dell’Appennino Tosco Emiliano. Grazie a percorsi dedicati a sole donne, è possibile scoprire il paesaggio interiore. La Via delle Dee rappresenta ad oggi, secondo gli esperti del settore, il percorso migliore di trekking in Italia per le donne.

Questo itinerario è considerato non solo un viaggio che aiuta il corpo ma anche la mente e lo spirito. Il cammino ispira in effetti la parte interiore, incentivando a riflettere sui cambiamenti che possono rendere la propria vita migliore. Il contatto con la natura, il distacco dal mondo frenetico, aiuta a ritrovare se stessi e a guardare il Mondo da una prospettiva differente. Camminando a piedi si riescono a vivere intensamente scenari unici e spesso ignorati.

L’itinerario, presentato da Italia.it, il portale ufficiale del Ministero del Turismo, riporta come partenza la nota Piazza Maggiore a Bologna per arrivare nell’altrettanto notissima in Piazza della Signoria a Firenze per un complessivo di 130 km da percorrere in 6 giorni. La Via degli Dei, che unisce Bologna a Firenze, strutturata in versione rosa, passa da monti associati alle divinità di epoca classica come Monte Venere e Monte Adone. Il cammino permette di visitare sia Bologna sia Firenze prima di attraversare i sentieri che si articolano lungo l’Appennino Tosco Emiliano.

Il percorso attraversa alcuni tratti della Riserva Naturalistica del Contrafforte Pliocenico e alcuni passaggi sono sulla Via Flaminia originaria, tra le strade italiane più antiche (voluta dal console romano Flaminio a partire dal 187 a.C.). Il cammino di trekking per donne prevede il passaggio in borghi piccoli ma suggestivi e in luoghi incantanti come il duecentesco Santuario di Monte Senario e il Castello del Trebbio. Il territorio attraversato era abitato nell’antichità dalla civiltà etrusca. Il cammino prevede quindi anche luoghi simbolo di questo passato come Fiesole, gioiello etrusco sulle colline di Firenze. Tra castagni secolari e faggi e vallate immortalate anche dal cinema italiano ed internazionale la Bologna Firenze è un’esperienza unica.

Si tratta di un percorso non agevolissimo. Bisogna quindi innanzitutto avere l’abbigliamento adeguato ad iniziare da un ottimo paio di scarponi di trekking. Ma serve anche un minimo di allenamento in quanto ci sono tratti impegnativi e continui saliscendi. I camminatori abituali non incontrano difficoltà. Soprattutto se hanno fatto altre esperienze di trekking. Oltre agli scarponcini da trekking e all’abbigliamento sportivo conviene avere le bacchette. Lo zaino deve contenere tutto il necessario ma essere leggero, quindi bisogna portare lo strettamente necessario.

Durante il trekking sulla Via delle Dee ci sono pernottamenti in B&B e hotel caratteristici. Le locande assicurano piatti tipici dell’enogastronomia di Toscana ed Emilia Romagna. Questo itinerario è stato solcato sin dai tempi remoti sia da Etruschi sia dai Romani, sia dai viandanti e mercanti nel Medioevo e anche dai militari nella Seconda Guerra Mondiale…