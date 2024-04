Nuovi rincari sulle bollette e i bonus sociali tornano al regime ordinario

Gli italiani dovranno fare i conti con nuovi rincari sulle bollette. Anche i bonus sociali per l’elettricità e il gas cambiano e tornano al regime ordinario. Ritornano le soglie Isee per accedere all’agevolazione: 9.530 euro e a 20 mila euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Il bonus sociale luce e gas permette di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Si ritorna però ai requisiti ordinari: la soglia Isee per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, che sale a 20 mila euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli). Lo scorso anno la platea dei beneficiari era stata innalzata in quanto la soglia era fino a 15 mila euro e 30mila per le famiglie numerose. È stato invece confermato il contributo straordinario che aumenta a seconda del numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico, come previsto nella Legge di Bilancio 2024.

In bolletta da aprile tra i maggiori oneri si citano gli incentivi per le rinnovabili. Secondo Staffetta Quotidiana “la spesa in bolletta di una famiglia tipo aumenta di un 17% a circa 3 centesimi al kWh più le tasse. La componente destinata a incentivare tra l’altro il bonus elettrico, la messa in sicurezza del nucleare, le agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario e il sostegno alla ricerca di sistema (Arim) aumenta di un 26% a circa 0,9 centesimi/kWh. Complessivamente l’aumento delle due voci è di un 19% a circa 4,2 centesimi al kWh Iva inclusa”. Si parla mediamente di 100 euro.