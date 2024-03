Papa Francesco ha presieduto la Veglia pasquale

Il Pontefice ha presieduto la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco venerdì sera aveva deciso di non recarsi alla Via crucis al Colosseo ma non è mancato alla Veglia entrando nella Basilica sulla sedia a rotelle, venendo poi aiutato a mettersi su una sedia. Il rito è iniziato nell’atrio con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale.

Alla processione verso l’altare, con il cero pasquale acceso e il canto dell’Exultet, è seguita la Liturgia della Parola e la Liturgia battesimale, nel corso della quale Bergoglio ha amministrato i sacramenti dell’iniziazione cristiana a 8 adulti (quattro italiani, due coreani, un giapponese e una albanese). “La Pasqua fa rotolare via i macigni della morte”, ha ricordato il Pontefice nella sua omelia.

“Popoli spezzati dal male e percossi dall’ingiustizia, popoli senza luogo, popoli martiri, allontanate in questa notte i cantori della disperazione. L’uomo dei dolori non è più in prigione: ha aperto una breccia nel muro, si affretta a venire presso di voi. Nasca nel buio il grido inatteso: è vivo, è risorto. E voi, fratelli e sorelle, piccoli e grandi, voi nella fatica del vivere, voi che vi sentite indegni di cantare, una fiamma nuova traversi il vostro cuore, una freschezza nuova pervada la vostra voce. È la Pasqua del Signore, è la festa dei viventi”. Così Papa Francesco ha concluso l’omelia della Veglia pasquale.