Chi vince i 5 campionati top in Europa

Scavallata l’ultima sosta nazionali, quella di marzo, ci rituffiamo nelle partite di club e negli ultimi due mesi stagionali nei quali verranno sanciti tutti i verdetti. Tra quelli più attesi in ambito europeo c’è sicuramente quello relativo ai vincitori dei cinque campionati top del Continente: la Serie A (Italia), la Premier League (Inghilterra), la Liga (Spagna), la Bundesliga (Germania) e la Ligue 1.

Nel campionato italiano la situazione sembra ormai ampiamente definita, con l’Inter che ha preso un vantaggio siderale sulle inseguitrici Milan e Juventus, che ormai pensano più a conservare il piazzamento in Champions League piuttosto che a coltivare speranze di titolo. La lotta si è praticamente interrotta agli inizi di febbraio, quando i nerazzurri hanno preso il largo frantumando record su record.

Più incerta è senza dubbio la situazione nel campionato inglese, dove stiamo assistendo a una bellissima lotta a tre come non si vedeva da anni. Manchester City, Liverpool e Arsenal stanno ingaggiando una vera battaglia aperta a tutti i pronostici. La squadra di Pep Guardiola parte favorita dall'alto di numerosi successi domestici ottenuti negli ultimi anni e il titolo di campione d'Europa ottenuto nello scorso giugno. Tuttavia, i Gunners di Mikel Arteta sembrano pronti al grande traguardo dopo essere ritornati a lottare lo scorso anno, così come i Reds vogliono chiudere in bellezza la leggendaria era di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, infatti, ha annunciato che lascerà Liverpool al termine della stagione.

Il campionato spagnolo ha visto invece il Real Madrid scappare via nelle ultime giornate sfruttando il fisiologico calo del Girona, a lungo antagonista dei Blancos pur con mezzi tecnici ed economici drasticamente inferiori. Il secondo posto è ora occupato dai rivali storici del Barcellona, con i catalani che nutrono piccole speranze di rimonta prima di salutare Xavi, giunto – anche lui come Klopp – all’ultimo anno sulla panchina del Barça.

Il campionato tedesco è pronto a regalarci una bella novità dopo anni di monotonia del Bayern Monaco al comando. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sta impressionando l’Europa coniugando prolificità offensiva e imperforabilità difensiva: una stagione ben fotografata dall’imbattibilità in campionato che il Bayer vorrà difendere fino alla fine, per rendere questa stagione ancor più indimenticabile. Perché è così: quando in Germania non vince il Bayern, c’è sempre quel velo mistico ed epico ad accompagnare le gesta di chi è in grado di sovvertire i pronostici. Fu così anche negli anni passati con il Borussia Dortmund o il Wolfsburg.

Nulla di nuovo da dichiarare, invece, per quanto riguarda il campionato francese: il Psg si avvia a vincere l’ennesimo titolo nazionale dopo un torneo che solo nel girone d’andata ha lasciato spiragli di incertezza. I parigini, trascinati da un Kylian Mbappé che in estate lascerà la capitale per accasarsi al Real Madrid, hanno staccato le timide inseguitrici quali Brest, Monaco, Lille, Nizza e Lens. Sotto la Tour Eiffel, tuttavia, l’obiettivo è il solito, anzi l’ossessione: si chiama Champions League. Nessuno si accontenta più della Ligue 1, anche senza Messi e Neymar.