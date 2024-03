Supercoppa Italiana con 4 squadre anche per il 2025

Anche il prossimo anno la Supercoppa Italiana sarà una sfida tra quattro squadre e si giocherà in Arabia Saudita. A deciderlo l’Assemblea di Serie A che si è riunita con la partecipazione di tutte le 20 associate, dopo che nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un ritorno alla vecchia formula con la squadra scudettata che sfida la vincente della Coppa Italia. “Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita”, si legge nel comunicato.

Si qualificheranno le prime due classificate nel campionato in corso e le finaliste della Coppa Italia. Qualora ci fossero sovrapposizioni sarebbe la terza di Serie A a partecipare. Istituito a partire dalla prossima stagione il premio “Man of the match”, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Saranno gli appassionati, mediante un qr code, a votare il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara. I club hanno approvato, sempre con il gruppo Panini, il rinnovo della partnership per quanto riguarda i prodotti collezionabili.