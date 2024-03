Maurizio Sarri rifiuta il triennale del Nottingham Forest

come riferisce Alfredo Pedullà l’ex tecnico laziale Maurizio Sarri avrebbe rifiutato la panchina del Nottingham Forest. Il club inglese è terz’ultimo in Premier League. Il Nottingham Forest avrebbe contattato Sarri offrendogli un contratto triennale e un cospicuo budget per il mercato estivo in caso di conquista della salvezza. ‘No grazie’ è stata la risposta di Sarri. Rispedita al mittente la proposta del Nottingham con il difficile compito di prendere il posto occupato da Espirito Santo e condurre la squadra alla salvezza. Il Nottingham, che ha fatto ricorso contro la penalizzazione, ha 21 punti in classifica dopo 29 turni di Premier.