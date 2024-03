Calcio, come vanno le squadre napoletane in C

Se la capolista sembra viaggiare a vele spiegate verso la promozione in Serie B, alle sue spalle il campionato è ancora apertissimo, soprattutto in chiave Playoff. Così, con queste poche parole, si può riassumere il Girone C di Serie C nel quale c’è una sostanziosa presenza di squadre della provincia di Napoli: Juve Stabia, Giugliano, Sorrento e Turris le protagoniste napoletane della terza serie italiana nella stagione 2023-2024. Se da una parte, si diceva, la Juve Stabia ormai secondo pronostici e indicazioni delle scommesse sui Gironi di Serie C sembra avere la strada spianata verso la promozione in B, per le altre napoletane la situazione è molto variegata. Il Giugliano e il Sorrento, infatti, sono in piena lotta per un posto nei Playoff promozione e vista la distanza estremamente corta in quella parte di classifica sono altissime le probabilità che il mini torneo after season possa vedere la presenza delle due squadre. Diversa la situazione della Turris, piombata pericolosamente sul fondo della classifica in zona Playout. Situazioni diverse ma tutte le squadre con la convinzione di potersela giocare fino in fondo.

Juve Stabia

Una stagione spettacolare dove il primo posto è stato poche volte in discussione, a causa anche dell’ottimo andamento del Benevento, diretto inseguitore a cinque punti di distanza. Ma per la Juve Stabia le porte della Serie B si stanno aprendo sempre più in questo finale di stagione, grazie anche alle 19 vittorie in 31 partite, a fronte di sole due sconfitte e 10 pareggi. E con la potenza di fuoco e la solidità difensiva che ha permesso di incassare solo 16 gol e farne 45.

Giugliano

Nel 2022-2023 il Giugliano aveva concluso la stagione da 12° in classifica. Quest’anno invece si candida seriamente ad essere protagonista dei Playoff promozione. Impresa ardua, con altre squadre meglio assortite. E non sono mancati i colpi di scena in campionato, come il gol subito da centrocampo nel derby contro la Casertana, ma la stagione dei gialloblu può dirsi più che positiva a questo punto dopo 31 partite, con 13 vittorie e 7 pareggi, a fronte di 12 sconfitte.

Sorrento

A poche giornate dalla fine, dopo 31 gare, dove ci sono state 11 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, il Sorrento calcio sta lottando per un posto nei Playoff. Una stagione incredibile, da matricola dopo la promozione dalla Serie D lo scorso campionato. E adesso si trova a ridosso del mini torneo post season che potrebbe regalare un sogno grande ai tifosi della piccola cittadina costiera amata in tutto il mondo.

Turris

Opposta alle precedenti squadre è la Turris, veterana della categoria ma quest’anno in acque difficili. Dopo 31 partite ha 5 punti di svantaggio sulla quindicesima, rientrando così nelle quattro squadre che dovranno giocarsi i Playout per rimanere in Serie C. Solo otto vittorie e ben 15 sconfitte in stagione a causa di una difesa non sempre irreprensibile, come si legge nelle statistiche. Se, infatti, la Turris è riuscita a segnare 34 gol in stagione, ha anche subito troppo, arrivando a un passivo di 50 gol incassati.