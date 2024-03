Abbigliamento da lavoro personalizzato, a condizioni convenienti? Si trova su Latuta.com

Alla ricerca di divise da lavoro dedicate ad ogni settore, accompagnate da spedizioni celeri e convenienti sconti quantità? Latuta, realtà italiana attiva nel settore dal 1933, offre al proprio pubblico un’esperienza d’acquisto senza eguali. Dispone, infatti, di un catalogo in cui figurano oltre 1.000 alternative, espressione di marchi celebri come Egochef e U-Power. A ciò si unisce un qualificato servizio di assistenza, pronto a fornire consigli e preventivi su misura.

L’e-commerce di Latuta, raggiungibile all’indirizzo https://latuta.com, si suddivide in otto categorie, che consentono di individuare con semplicità il prodotto desiderato: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico.

L’impresa italiana non impone quantità minime d’ordine. Gli articoli, infatti, possono essere acquistati anche singolarmente e personalizzati mediante ricami o serigrafie. Quanti sono alla ricerca delle migliori occasioni di risparmio, invece, non potranno che apprezzare gli sconti attivi, validi anche su taglie e colori assortiti. Senza scordare, poi, che per ottenere informazioni aggiuntive e preventivi personalizzati, è attivo un qualificato servizio di assistenza.

Grazie alla grande attenzione posta verso l’accessibilità e la completezza dell’offerta, Latuta è in grado di gestire oltre 25.000 ordini ogni anno. Mentre i brand di cui i clienti possono approfittare includono Egochef, Pukka, Giblor’s, Creyconfe, U-Power, Rossini, Isacco e Payper.

Entrando nei dettagli della proposta, per ciò che riguarda il settore Edilizia & Industria, l’azienda italiana offre abbigliamento da lavoro performante, sicuro ed efficace. È indicato, infatti, per essere indossato durante lo svolgimento di mansioni manuali. Alcuni esempi? Abbigliamento da lavoro generico (per meccanici, operai, saldatori e carpentieri) abbigliamento termico, ad alta visibilità, stivali e calzature antinfortunistiche.

Per i professionisti attivi in ambito Chef & Horeca, invece, è possibile acquistare abbigliamento da cucina, abbigliamento per sala e bar e abbigliamento hotelleria, con un’ampia selezione di accessori, tra cui cravatte e papillon.

Con un click su Sanitario, inoltre, s’incontrano quei prodotti necessari per garantire la sicurezza durante ogni turno di lavoro. Della sezione, ad esempio, fanno parte casacche sanitarie, camici medici, pantaloni sanitari, zoccoli sanitari e cuffie sanitarie, disponibili sia in tinta unita che a fantasia.

Infine, non vanno trascurate le divise da estetista e da parrucchiere, l’abbigliamento per collaboratori domestici, colf e maggiordomi, così come l’abbigliamento promozionale e le diverse tipologie di DPI disponibili. Latuta.com, dunque, dispone di un’ampia gamma di articoli, accuratamente selezionati per soddisfare ogni necessità professionale.