Trapani. Tromba d’aria nella notte sull’aeroporto: disagi per i passeggeri

Il maltempo colpisce Trapani. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella notte sull’aeroporto di Trapani Birgi. Le raffiche di vento hanno superato i 150 km/h e hanno divelto alcune coperture in lamiera, parte della segnaletica verticale, alcuni alberi e danneggiato diversi mezzi dello scalo. Il personale incaricato della manutenzione è al lavoro per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo.

Vigili del fuoco, Polizia e personale manutentore di Airgest lavorano alacremente per assicurare il normale funzionamento dello scalo. I passeggeri vengono invitati a recarsi al terminal in anticipo. Lo ha detto il presidente di Airgest Salvatore Ombra, “per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e a utilizzare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura”.