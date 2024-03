Tende per interni – standard o su misura

Scegliere le tende per interni soprattutto perché si ritrova a farlo per la prima volta non è semplice, nel senso che innanzitutto bisogna decidere se metterle o no, perché non è una cosa scontata.

Nel momento in cui però si opterà per averle in casa bisognerà decidere se dare priorità ad esigenze estetiche o pratiche, oppure bisognerà riuscire a trovare un compromesso tra le due cose.

Teniamo presente che la presenza delle tende in casa non solo va a completare un progetto di ristrutturazione degli Interni, ma garantisce anche la giusta privacy nei confronti dell’esterno, oltre al fatto che va a soddisfare altre esigenze come per esempio lasciare filtrare più luce possibile nell’ambiente, oppure oscurare di più quest’ultimo

Tutto questo ci fa capire come scegliere una tenda deve essere una cosa fatta con cura e senza superficialità, un po’ come si fa con i mobili per esempio, anche se in questo caso c’è anche il vantaggio di poterla acquistare, e aggiungerla anche quando l’arredamento è stato già completato.

Anzi addirittura in questo modo può essere più semplice trovare il giusto incastro dal punto di vista del colore e dello stile, nell’ottica di dare armonia a quell’ambiente. Una tenda in una casa è una presenza forte che non lascia indifferenti, un po’ come tutti i complementi tessili: ed ecco perché può fare la differenza nel bene e nel male, anche nel giudizio che daranno le persone esterne per quanto riguarda l’estetica dell’abitazione.

Una tenda quindi diventerà un punto fondamentale di quella stanza, oppure sarà un tutt’uno con la parete, in quanto tutto dipende dal tipo di tessuto dal colore, ma anche dal modo in cui è stata prodotta e confezionata

Le tante funzionalità di una tenda

Una tenda se ben confezionata è in grado di fare tante cose come per esempio riproporzionare dal punto di vista visivo i volumi, nel senso che potrebbe succedere che un soffitto sarà percepito più basso o più alto, oppure le finestre saranno viste come più o meno larghe.

Inoltre le tende spesso vengono utilizzate non a caso per nascondere gli elementi che non sono in quella casa così belli dal punto di vista estetico come per esempio un calorifero brutto da vedere, o delle tapparelle che sembrano un po’ vecchie, o ancora un cassonetto il quale rappresenta spesso noto dolente dal punto di vista estetico in un arredamento: quindi potrebbe per esempio essere coperto grazie a una tenda a pacchetto, che verrà strategicamente raccolta.

Le tende riescono anche ad armonizzare arredi e colori presenti in quell’ambiente aumentando la percezione di comfort di chi vive in quel contesto, visto che per esempio possono essere anche molto d’aiuto contro gli spifferi d’inverno.

Nel momento in cui si hanno dei dubbi relativamente all’acquisto delle tende non bisogna scoraggiarsi, ma allo stesso tempo non bisognerà nemmeno a farsi prendere dalla fretta e fare scelte poco consapevoli.

Invece la cosa migliore è andare a chiedere a un esperto il quale risponderà a tutte le domande che riguardano tutti gli aspetti di una tenda da considerare come per esempio lo stile. l’apertura o il sostegno