11 Domande essenziali da farsi prima di accettare il ruolo di damigella d’onore

Congratulazioni! Ti è stato proposto di essere damigella d’onore e la tua missione, se decidi di accettarla, sarà ricca di gioia, festeggiamenti e molte lacrime (auspicabilmente di felicità)! Tuttavia, sebbene essere una damigella d’onore sia indubbiamente un grande onore, ci sono alcune domande che dovresti considerare prima di dire ‘sì!’

Congratulazioni! Ti è stato proposto di essere damigella d’onore e la tua missione, se decidi di accettarla, sarà ricca di gioia, festeggiamenti e molte lacrime (auspicabilmente di felicità)! Tuttavia, sebbene essere una damigella d’onore sia indubbiamente un grande onore, ci sono alcune domande che dovresti considerare prima di dire ‘sì!’

I matrimoni sono un mix di divertimento e impegno, e possono essere un po’ costosi, specialmente per le damigelle d’onore. Prima di dire ‘sì’ e buttarti in quest’avventura che richiederà tempo e denaro, è una buona idea fare due chiacchiere con la sposa sulle sue aspettative. Capire bene cosa comporta il ruolo ti aiuterà a decidere con serenità.

Il ruolo di una damigella d’onore non riguarda solo indossare un bel vestito e stare accanto alla sposa nelle foto. Nell’antichità il concetto di damigelle d’onore derivava dalle spose che avevano l’assistenza delle loro ancelle per aiutarle a prepararsi il giorno del loro matrimonio. Nell’antica Roma le damigelle d’onore erano scelte per aiutare a proteggere la sposa dagli spiriti maligni indossando abiti simili in modo che gli spiriti non potessero distinguere chi fosse la sposa.

Oggi, il ruolo delle damigelle d’onore non si concentra più sulla protezione dalla presenza di spiriti maligni. Invece, i loro compiti includono aiutare la sposa nella scelta degli abiti delle damigelle, collaborare nell’organizzazione degli eventi pre-matrimonio come il bridal shower, e assistere la sposa nei preparativi del giorno delle nozze.

La Maid of Honor, essendo la mano destra della sposa, detiene responsabilità maggiori rispetto alle altre damigelle. Le sue mansioni includono assistere la sposa nella pianificazione e nel coordinamento degli eventi pre-matrimonio, oltre a curare la sposa il giorno delle nozze.

Durante il giorno del matrimonio, si occuperà di sistemare l’abito e il velo della sposa, e porterà il suo bouquet durante la cerimonia. Tradizionalmente, è anche l’unica damigella d’onore che agisce come testimone ufficiale del matrimonio e firma il certificato nuziale.

Quali sono le mie responsabilità?

Capire quali saranno le tue responsabilità è cruciale prima di accettare il ruolo di damigella d’onore. È una delle domande più importanti da porre alla sposa, in modo da avere un’idea chiara delle aspettative.

Ad esempio, se la sposa prevede un fine settimana di festeggiamenti a Las Vegas per il suo addio al nubilato e tu non puoi sostenere un viaggio così costoso, è meglio affrontare questa discussione prima di entrare ufficialmente nel corteo nuziale.

Le tue responsabilità potrebbero variare da compiti semplici, come servire i canapé durante il bridal shower, a ruoli più impegnativi, come assistere la sposa nel giorno delle nozze, anche in situazioni pratiche come aiutarla ad andare in bagno con il suo abito da sposa. Qualunque sia il tuo ruolo, è fondamentale conoscere tutti i dettagli prima di assumerti questo impegno.

Quanto tempo dovrò dedicare al ruolo di damigella?

La risposta varia a seconda che tu sia una semplice damigella o la Maid of Honor, e dipende dalle esigenze specifiche della sposa.

Nel caso in cui la sposa decida di far confezionare su misura i vostri abiti, potresti essere coinvolta in diverse prove d’abito, alcune delle quali potrebbero anche richiedere viaggi. È possibile che alcune spose desiderino organizzare incontri regolari, settimanali o mensili, con le proprie damigelle. Questo può rappresentare una sfida per chi vive a distanza. Inoltre, la sposa potrebbe pianificare numerosi eventi prematrimoniali, come una festa di fidanzamento, un bridal shower, un tè in onore della sposa, un addio al nubilato, weekend tematici o altre attività legate al matrimonio, inclusi viaggi brevi o fughe romantiche prima delle nozze.

Se prevedi di avere poco tempo libero a disposizione, è fondamentale essere sincera con la sposa e comunicare le tue disponibilità, invece di accettare il ruolo di damigella d’onore per poi trovarti nella situazione di dover declinare la partecipazione ad alcuni eventi o attività. Per evitare disappunti o malintesi futuri, sarebbe opportuno discutere le aspettative della sposa prima di assumere il ruolo di damigella d’onore.

Dovrò pagare per il mio vestito?

La questione dei costi dipende molto dalla coppia che sta organizzando il matrimonio. Alcune spose non chiedono alle loro damigelle d’onore di pagare per i loro vestiti, accessori, trucco e acconciatura, mentre altre lo considerano normale. Se la sposa opta per un abito particolarmente costoso o per qualcosa che non userai più in futuro, questo potrebbe portare a situazioni imbarazzanti.

Se ti aspetti di dover pagare per il tuo outfit da damigella ed il costo è fuori dal tuo budget – o semplicemente non vuoi sostenere quella spesa – è meglio declinare l’offerta con gentilezza. Potrebbe essere una situazione difficile da affrontare, ma è preferibile a ritrovarsi con una spesa troppo onerosa per le proprie possibilità.

Potrò tenere il vestito?

Dovresti, ma è meglio chiedere. Se lo paghi, è ragionevole pensare che sia tuo, giusto? O forse non l’hai pagato e devi restituirlo? Non siamo sicuri di cosa una sposa farà con un mucchio di vestiti da damigella d’onore usati di tutte le forme e dimensioni, ma non lo saprai fino a quando non chiedi! Vale sicuramente la pena verificare se sei insicuro, poiché alcune spose addirittura noleggiano i vestiti delle loro damigelle d’onore o usano cimeli di famiglia per l’occasione.

Quali sono i costi aggiuntivi coinvolti?

Alcune spose organizzano diversi eventi e attività in preparazione al loro grande giorno, e spesso le damigelle d’onore contribuiscono economicamente in diverse circostanze. Per esempio, ci possono essere una festa di fidanzamento, un bridal shower, un addio al nubilato, una piccola fuga pre-matrimonio, tra le altre attività. Questi eventi implicano delle spese che, tradizionalmente, le damigelle d’onore si dividono tra loro, includendo talvolta anche il coprire i costi per la sposa in occasioni come l’addio al nubilato.

A questo proposito, se sei alla ricerca di idee, potresti pensare di optare per un addio al nubilato al Lago di Garda .

Se la sposa opta per destinazioni lontane, magari in un altro stato o all’estero, per questi eventi o addirittura per un matrimonio a destinazione, è importante valutare se puoi permetterti di partecipare a tali impegni. In caso di dubbi o preoccupazioni sul budget, è essenziale discuterne apertamente prima di accettare il ruolo di damigella d’onore.

Avrò voce in capitolo su ciò che indosso?

A volte avrai voce in capitolo e a volte no. Questo dipende dalla flessibilità della sposa.

Ogni donna ha una forma del corpo unica e non tutte si sentiranno a proprio agio con lo stesso stile di abito. È possibile che il vestito scelto dalla sposa non si adatti perfettamente a tutte le damigelle o non rispecchi i loro gusti personali.

Prima di accettare il ruolo di damigella d’onore, potrebbe essere saggio chiedere alla sposa se sarai coinvolta nella scelta dell’abito. È importante affrontare questa questione apertamente, piuttosto che trovarsi in seguito a dover indossare un vestito che non si ritiene lusinghiero o che non fa sentire a proprio agio.

Comunica sinceramente con la sposa il tuo desiderio di conoscere in anticipo le sue aspettative riguardo all’abbigliamento. L’ideale sarebbe che la sposa considerasse le preferenze e il comfort delle sue damigelle, evitando di imporre scelte troppo rigide, come quella di una sposa che richiede abiti da damigella d’onore ispirati a Wonder Woman!

Dovrò scrivere o fare un discorso?

Quando si tratta di discorsi in un matrimonio, spesso è la Maid of Honor a farsi portavoce tra le damigelle, seguendo una tradizione che vede una sequenza tipica di oratori: lo sposo, il padre della sposa, il testimone e infine la Maid of Honor.

Tuttavia, la tua sposa potrebbe avere in mente qualcosa di diverso per te. Potrebbe chiederti di preparare un discorso da pronunciare durante il matrimonio o in uno degli eventi che precedono il grande giorno, come il bridal shower. Potresti anche essere invitata a organizzare giochi o attività durante queste celebrazioni.

È importante chiarire con la sposa se ci sono aspettative specifiche nei tuoi confronti in termini di partecipazione ai discorsi o alla conduzione di attività. Questo ti darà il tempo necessario per prepararti, specialmente se parlare in pubblico non è tra i tuoi punti di forza.

Ci sono requisiti culturali a cui devo attenermi?

La partecipazione a requisiti culturali specifici come damigella d’onore dipende dal contesto culturale della coppia che si sposa. In diverse culture, ci sono aspettative diverse per il corteo nuziale. Ad esempio, in alcune culture, potrebbe essere considerato scortese se i membri del corteo nuziale non trascorrono l’intera serata sulla pista da ballo, mentre in altre potrebbe esserci l’aspettativa di partecipare a danze tradizionali o ad altri rituali specifici durante la cerimonia o la reception.

Un esempio specifico si trova nelle cerimonie della chiesa ortodossa antiochena, dove il corteo nuziale accompagna gli sposi in una processione intorno all’altare per tre volte, simboleggiando il loro supporto nei primi passi della coppia come marito e moglie. Inoltre, in queste cerimonie, si richiede al corteo nuziale di accogliere e ricevere le congratulazioni degli ospiti insieme alla coppia sposata.

Per questo, è consigliabile parlare con la sposa in anticipo per capire se ci saranno elementi culturali specifici a cui dovrai partecipare. Questo è particolarmente importante se sei una persona timida o se ti senti a disagio nell’essere al centro dell’attenzione. Ad esempio, ballare davanti a un gruppo di oltre 200 persone potrebbe essere un’esperienza intimidatoria per alcuni.

Mi chiederà di cambiare qualcosa del mio aspetto?

È possibile che alcune spose richiedano alle proprie damigelle d’onore di lasciar crescere i capelli per poter adottare un’acconciatura raccolta, o di rimuovere piercing e/o coprire tatuaggi per il giorno delle nozze. In casi più estremi, ci sono spose che arrivano a chiedere alle damigelle di modificare il proprio peso, cambiare il taglio o il colore dei capelli e persino insistere affinché si sottopongano a sedute di abbronzatura spray o a specifici trattamenti estetici in vista del matrimonio.

Prima di accettare di essere damigella d’onore, è prudente chiedere alla sposa se prevede che tu apporti qualche modifica al tuo aspetto, così da essere informata in anticipo e sentirsi a proprio agio con eventuali richieste. Nel caso in cui le aspettative della sposa non siano in linea con il tuo sentirsi a tuo agio, avrai comunque la possibilità di declinare l’offerta in modo educato prima di trovarti in una situazione imbarazzante.

Chi altro è nel corteo nuziale?

Questa domanda potrebbe sembrare irrilevante, specialmente se hai legami di parentela con la sposa, dato che probabilmente conosci già le persone a lei più vicine e le apprezzi. Tuttavia, potrebbe essere utile porre questa domanda se sei a conoscenza del fatto che la sposa ha amicizie o conoscenze con cui non ti trovi bene o con cui hai difficoltà a relazionarti.

Si possono presentare situazioni delicate, come la presenza nel corteo nuziale di un ex con cui hai avuto una relazione difficile o l’ex di un tuo attuale partner. In questi casi, se pensi che questa eventualità possa riguardarti, è decisamente consigliabile chiedere informazioni in anticipo, per evitare di trovarti a dover gestire situazioni scomode durante tutti gli eventi legati al matrimonio.

Devo dire ‘sì?’

La risposta è no, non sei obbligata.

Ci possono essere vari motivi per cui potresti esitare ad accettare questo ruolo. Forse non ti senti particolarmente vicina alla sposa e ti chiedi perché ti abbia scelto, o forse la timidezza ti rende a disagio all’idea di essere sotto i riflettori durante un evento così importante. Altre volte, le ragioni possono essere di natura pratica, come la mancanza di tempo o risorse finanziarie.

Qualsiasi sia la tua motivazione, se ritieni di non poter o non voler assumere questo impegno, l’onestà è la migliore politica. Esprimi i tuoi sentimenti e le tue ragioni in modo aperto e sincero. Se lei è davvero un’amica, capirà la tua posizione.

Ricorda, accettare di essere damigella d’onore può essere impegnativo, ma è anche un grande onore e un’opportunità per divertirsi. Se, dopo aver discusso con la sposa, decidi di accettare, potrai immergerti nell’esperienza con entusiasmo e contribuire a creare ricordi indimenticabili che entrambe custodirete negli anni a venire”.