Si “rompe” la Red Bull, l’Australia si tinge di Rosso Ferrari

Carlos Sainz junior regala una grande gioia ai tifosi del Cavallino Rampante tingendo di Rosso Ferrari l’Austriale. Dall’altro capo del Mondo è doppietta Ferrari con Charles Leclerc secondo. I ferraristi sperano che Melbourne sia un segnale importante per il campionato.

La terza gara del Mondiale registra un “evento” inatteso: dopo poche curve Max Verstappen si ritira mestamente tradito dal freno posteriore destro della sua RB20, esploso poco dopo il via. Spia di problemi di affidabilità per la squadra campione del Mondo in carica? Troppo presto per dirlo. Per ora in questa Domenica delle Palme è festa.

Carlos Sainz vince a sole due settimane dall’intervento di appendicite regalando alla Ferrari una vittoria che mancava dallo scorso GP di Singapore. La giornata rossa è stata completata da Charles Leclerc, che con il secondo posto ha reso speciale questo fine settimana.

Terzo e quarto posto per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Solo quinto Sergio Perez con la seconda Red Bull, a conferma il valore aggiunto della vettura si chiama Verstappen. A punti anche le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Poi Tsunoda, Hulkenberg e Magnussen a completare i primi 10.