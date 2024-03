Il libro del consulente finanziario Salvo Passè a sostegno dei bambini. “Cerimonia di donazione”

Un ponte di solidarietà quello tra il noto consulente finanziario e patrimoniale Salvatore Passè e il reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania.

Per condividere la sua ultraventennale esperienza e i suoi consigli, Salvatore Passè ha pubblicato “Come costruire la tua Fortezza Patrimoniale”, un libro che offre un approccio strategico e consigli pratici, per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie, in un mondo incerto.

Come concordato nella serata di presentazione a Bronte, moderata dall’anchor man Salvo La rosa, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Pino Firrarello, dell’on. Giuseppe Castiglione, della Giunta municipale e di numerosi consiglieri comunali, l’intero ricavato, diviso in due, è stato devoluto, al Reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, diretto dalla Prof.ssa Giovanna Russo e al Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina, diretto dal dott. Sasha Agati, primario del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù”, di Taormina.

Per quanto riguarda il Reparto di Ematologia Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, concordato con la struttura, Lunedì 25 marzo, alle ore 10, Edificio 4, piano 4° del Policlinico, alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” dott. Gaetano Sirna, è prevista la cerimonia di donazione.

Infatti, saranno donati ufficialmente, degli elettrodomestici e precisamente, n. 4 minifrigo Severin, una valida soluzione anche per ridurre lo spreco alimentare e per dare sollievo ai piccoli ricoverati del reparto di oncologia, con l’intento di garantire loro e agli accompagnatori, un piccolo confort.

Nell’Unità Operativa Complessa di ematologia oncologia pediatrica, diretta da Giovanna Russo, la presa in carico del paziente, non riguarda soltanto il bambino, ma coinvolge l’intera famiglia, compresi genitori, fratelli e sorelle.

Le donazioni rappresentano, per fortuna, una realtà concreta e consolidata dal desiderio di aiutare gli altri, in questo caso i bambini, un gesto di generosità, piccolo o grande che sia, possa alleviare le sofferenze altrui e migliorarne la qualità della vita e delle cure ricevute.

Non si può che essere riconoscenti a tutti i donatori per l’attenzione e la sensibilità che mostrano ai bisogni sanitari del territorio. Gesti che vanno evidenziati e valorizzati, con la certezza che quanto donato contribuirà sempre, in un modo o nell’altro, a migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni a sostegno degli utenti.

In un’epoca caratterizzata da ripetute crisi finanziarie e incertezze economiche, diventa sempre più cruciale, per i risparmiatori, far rendere i propri risparmi.

Salvatore Passè, consulente finanziario e patrimoniale, si pone come guida delle famiglie, che vogliono gestire meglio i propri risparmi e proteggere il loro patrimonio familiare.

