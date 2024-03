Ultraleggero precipita a Trevignano: morti Lanfranco De Gennaro e Lucia Buccieri

Tragico incidente in vicolo Alpini, a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Un ultraleggero è precipitato nel giardino di una casa privata. Morte sul colpo le due persone a bordo: marito e moglie di 71 anni. La tragedia del volo è avvenuta sabato alle 11.15

Sfiorata l’abitazione. Sul posto sono intervenuti in forze vigili del fuoco, sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso e alcune pattuglie dei carabinieri. Le vittime sono il tenente colonnello dell’Aeronautica Lanfranco De Gennaro, 71 anni, nato a Udine, e la moglie Lucia Bucceri, ex insegnante, coetanea, anche lei di origini friulane. Erano entrambi in pensione e abitavano a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Lasciano due figli. La coppia si era trasferita nel capoluogo della Marca quando De Gennaro era entrato a far parte del Secondo stormo, il gruppo che aveva la propria base all’aeroporto di Treviso.