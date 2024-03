La Rete di Impresa ‘Naturalmente Capodimonte’ parte attiva

nelle celebrazioni per il V centenario della morte di Giulia Farnese

In campo tante sinergie per immergersi nella Storia

e promuovere cultura e turismo a livello nazionale.

La Rete ‘Naturalmente Capodimonte” organizzerà

gli eventi previsti dal 15 al 22 giugno.

CAPODIMONTE – La Rete di Impresa ‘Naturalmente Capodimonte’ sarà parte attiva nel programma delle celebrazioni per il V centenario della morte di Giulia Farnese.

La conferenza di presentazione della rassegna culturale dal titolo “Fascino e leggenda: l’eredità di Giulia” (manifestazione curata da St Sinergie srl) è stata accolta da un folto pubblico e si è svolta il 13 marzo nella sala del Consiglio del Comune di Capodimonte (Viterbo) alla presenza del Sindaco Mario Fanelli.

I numerosi eventi in programma saranno distribuiti nell’arco di un anno: da venerdì 22 marzo fino a sabato 7 dicembre 2024. Sono previsti convegni, cortei storici, filmati, musica e spettacoli che rivalorizzeranno la figura di Giulia nella sua persona, donna sensibile e generosa, ma non solo. Secondo il Sindaco Fanelli questo grande evento rappresenta un’opportunità per il territorio di Capodimonte dal punto di vista storico, culturale e turistico.

Alla Conferenza hanno partecipato anche Francesca Ferri, presidente di ‘Naturalmente Capodimonte’ e la manager di Rete Alessia Scali entrambe entusiaste dell’iniziativa.

La Rete – specifica Alessia Scali – ha sposato l’iniziativa e la sta supportando anche in termini economici. L’evento rappresenta il perfetto connubio tra animazione territoriale e marketing territoriale. Quindi – continua la Scali – Giulia Farnese si fa strumento per creare consapevolezza all’interno di una comunità e nel territorio”.

Anche Francesca Ferri è dello stesso parere. “Ben cinquantadue imprese si sono unite nella Rete per cercare di valorizzare i fondi della Regione Lazio. È la seconda volta che la Regione ci dà questa possibilità e già sei anni fa abbiamo potuto parlare di Giulia e della sua storia facendola conoscere a molte persone. Ringraziamo la Regione Lazio anche per questa seconda opportunità. La Rete ha un obiettivo principale: creare fiducia reciproca per raggiungere risultati comuni lavorando in sinergia come dovrebbe essere una famiglia. Partecipiamo con entusiasmo a questo importante progetto su Giulia Farnese”.

Di seguito, gli eventi organizzati dalla Rete ‘Naturalmente Capodimonte’ all’interno della programmazione: sabato 15 giugno e domenica 16 si svolgerà l’Estemporanea di pittura organizzata dall’Associazione culturale Premio Centro “Tra sole e acqua…la bellezza di Giulia Farnese”; sempre domenica 16 giugno alle ore 19 “Melodie per Giulia” concerto al tramonto con il violinista Valentino Alessandrini; venerdì 21 giugno alle 18 presso i Giardini Poniatowski, “Capodimonte, Guida alla scoperta”, II edizione Annulli Editori con la presentazione del libro di Rosella Di Stefano; a seguire la Cena Rinascimentale con animazione e musiche. Sabato 22 giugno dalle 17 alle 21,30: Rievocazione storica con passeggiata racconto “Il Mito di Giulia”; Cena rinascimentale e Sfilata evento con abiti rinascimentale realizzati dalla stilista Ilaria Sforza.

(foto: Ufficio Stampa Rete di Impresa “Naturalmente Capodimonte”)