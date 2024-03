Mr&Mrs: dal 22 marzo il nuovo singolo “Milano”

Dal 22 marzo 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MILANO”, il nuovo singolo di MR&MRS.

“Milano” è un brano che parla della frustrazione causata dalla perdita. Milano è la città dove è molto facile perdersi nella confusione. La stessa cosa accade nelle relazioni. Milano è come una metafora del mondo moderno in cui le relazioni sono fragili e le persone si perdono facilmente, come le storie di Instagram, immediate e facili da dimenticare. Vediamo le persone sui social, tutta la loro vita e pensiamo di conoscerle ma in realtà non è così perché quando ci vediamo di persona non sappiamo più di cosa parlare, non abbiamo più gli argomenti perché sembra che sappiamo già tutto. La canzone parla anche di un momento di follia e di dolore, causato da qualcosa che non possiamo più cambiare.

Gli artisti commentano così la nuova release: “Un amore dolce e amaro allo stesso tempo. perché l’amore ha sempre due facce diverse”.

Il videoclip di “Milano” vede la protagonista che cerca l’uomo che ama nei posti che normalmente frequenta e non lo trova. Lui esce dalla metropolitana e lei entra, lui è in centro e lei non c’è. Non si incontrano mai. Le loro mani si toccano quando passano per le scale ma loro non si accorgono di nulla. Lui resta indifferente con i suoi amici e lei nella sua stanza lo cerca su Instagram. E lei rimane sola con il telefono in mano. Lo chiama e lui non risponde. Alla fine le promesse sono state infrante e i due non si incontrano mai. Chissà se ci sarà un seguito…

MR&MRS è il progetto autobiografico della musica pop italiana. Il gruppo nasce dall’unione di due artisti Ruben Dominguez e Giuliette Kris. Si tratta di una fusione di culture e suoni cantati in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo. Racconta le emozioni vissute da una coppia attraverso la loro infinita passione per la musica.

Due artisti con background diversi ma la stessa infinita passione per la musica.

Giuliette Kris, all’anagrafe Iulia Zaikina, è una cantautrice di origini ucraine, arrivata in Italia nel 2012. Studia canto da quando aveva 6 anni. Un viaggio musicale che dura tutta la vita. Grazie alla sua passione si è esibita sui diversi palchi e ha partecipato a numerosi concorsi musicali. È arrivata la finalista al concorso “Le voci d’oro” di Montecatini nel 2020 e la semifinalista al concorso “Una Voce per l’Europa” nel 2023. Insieme al gruppo MR&MRS è arrivata nel 2021 finalista al concorso “Una Voce per l’Europa”. Continua ad esibirsi dal vivo nei locali più rinomati della Riviera Adriatica.

El Ruben all’anagrafe Ruben Dominguez, spagnolo d’origine nato e cresciuta a Ginevra fino ai 20 anni ma romagnolo d’adozione. Vanta un passato come rapper e ballerino hip hop. La sua carriera artistica conta nomi, personaggi e palchi d’eccezione. Dalla tournée in Spagna con Jovanotti, fino alla conduzione del programma “Boogie Down” su

Match Music e il canale web “I love Riccione.com”, passando per “I.C.T”: Inspiration Color Trash, il progetto musicale che lo ho lanciato ai vertici delle classifiche musicali europee con il brano “Lasciati tentare”.

