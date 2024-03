Viaggiare nel 2024 è l’occasione per distrarsi e ricaricarsi: in moto, in auto o in aereo?

Non c’è occasione migliore di fare una vacanza per distrarsi dalle incombenze quotidiane e per ricaricarsi, soprattutto in un 2024 carico di tensioni internazionali e di nubi dense all’orizzonte. Nonostante gli aumenti sensibili per i trasporti e in generale per il costo complessivo della vita, viaggiare nel 2024 è sostenibile e utilissimo per divertirsi, ripartire al massimo e anche per scoprire nuovi luoghi.

Per molti viaggiare, approfittando delle belle giornate, è anche l’occasione di concedersi un solo fine settimana, la classica gita fuori porta o la fuga all’estero approfittando di un volo last minute. Prendere l’areo e il treno per spostarsi è pratico, veloce e meno stressante, ma poi si rischia di essere limitati negli spostamenti e di dover fare affidamento sui mezzi pubblici oppure si deve noleggiare un’auto (se si viaggia in gruppo) o anche una moto se si viaggia da soli o se si è in un gruppo di amatori delle due ruote. In alternativa si può optare, dove presente, per il bike sharing o per il car sharing.

C’è chi invece ama direttamente mettersi in viaggio in auto così da essere totalmente autonomo nel decidere i propri spostamenti. Se il sole splende c’è chi è anche invogliato a tirare fuori dal garage la moto e viaggiare sentendo il vento in faccia.

Prima di mettersi in viaggio con mezzi propri non bisogna mai dimenticare di passare in officina per dei controlli che prevengano spiacevoli sorprese durante il viaggio (gomme, olio, verifica complessiva) e magari anticipare lavori già programmati.

Altro aspetto importante è la sicurezza alla guida. Se ci si sposta in auto conviene avere un impianto interno un impianto vivavoce per le chiamate. Non bisogna infatti dimenticare che non si può usare il cellulare in auto, pena multe salatissime e rischi notevoli. Se proprio non si può fare a meno di rispondere bisogna avere un impianto nella vettura per rispondere senza staccare le mani dal volante. Se invece si è sulle due ruote un interfono moto può essere utilissimo in quanto grazie alla tecnologia Bluetooth permette una duplice comunicazione, sia con altri interfoni che con il proprio smartphone.

Prima di mettersi in viaggio in auto o in moto bisogna sempre verificare che sul percorso non vi siano lavori in corso o sia un periodo di intenso traffico. Controllare la viabilità aiuta a viaggiare più sereni, magari scegliendo percorsi alternativi meno trafficati e a volte più suggestivi della classica autostrada.

Oltre chiaramente a fare un bagaglio adeguato per tutte le evenienze, ma pur sempre essenziale, bisogna controllare i documenti personali, soprattutto se si oltrepassano i confini nazionali, ed informarsi su possibili limitazioni presenti nel luogo di destinazione, come ad esempio zone a traffico limitato o aree di parcheggio dedicate solo ai residenti o a particolari categorie.

Fatte le opportune verifiche non rimane che partire e godersi una vacanza. Poco importa che sia lo splendido mare dell’Italia o della Croazia, che siano le montagne italiche o i monti della Svizzera, che sia Roma o Pompei (per chi ama località con tesori d’arte)…l’importante è viaggiare in sicurezza e viaggiare sempre perché chi rinuncia ad una vacanza non si rilassa mai e il 2024 è un anno particolarmente stressante che concilia quindi con tante vacanze, anche di breve durata, ma pur sempre vacanze.