Summer of Job a Castellaneta (Taranto) il 21 e 22 marzo fasi di selezione e inserimento di candidati nelle strutture ricettive del territorio

Castellaneta. Con delibera di giunta 36/2024 l’Amministrazione Comunale di Castellaneta promuove e supporta il progetto “Summer of Job” ideato con gli Assessorati alle Politiche Attive del Lavoro (Francesco Rotolo) e del Turismo (Anna Molfetta).

Due giornate di recruiting in collaborazione con le strutture ricettive del territorio, in cui domanda e offerta lavorativa avranno modo di incontrarsi presso la “Casa del Parco” in via dell’Assunta a Castellaneta.

I candidati potranno accreditarsi e sostenere colloqui lavorativi in vista della stagione estiva, ormai alle porte, rispettando il seguente programma: giovedì 21 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a cura dell’Istituto Istruzione Superiore “Mauro Perrone” e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 candidature libere; venerdì 22 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con l’Istituto Istruzione Superiore “Quinto Orazio Flacco” e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 candidature libere.