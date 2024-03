Assicurazione auto online sempre più scelta dagli italiani anche nel 2024

Recarsi in sede per assicurare il proprio veicolo o oppure scegliere di fare tutto via web? Assicurazione auto online sempre più scelta dagli automobilisti italiani, anche nel 2024, che preferiscono la praticità di operare online, potendo anche scegliere tra i preventivi migliori, piuttosto che recarsi in sede. Del resto le stesse compagnie assicurative sono presenti sui portali di comparazione assicurazione auto online e esse stesse hanno aree dedicate ai clienti dove poter gestire tutte le pratiche, sia quelle relative al preventivo e alla sottoscrizione dell’assicurazione, sia il rinnovo sia la sospensione, sia eventuali pratiche relativi a sinistri stradali.

I portali dedicati alle assicurazioni auto online sono divenuti strumento utilissimo per fare la comparazione dell’assicurazione auto. Basta rispondere a pochi semplici domande preimpostate compilando i form (dati anagrafici, dati del veicolo e dati assicurativi) e avere con sè documento d’identità, codice fiscale, carta di circolazione (libretto) e una carta di credito o prepagata.

Una volta compilati i campi si ottengono le offerte RC Auto di tutte le assicurazioni disponibili elencate in ordine di prezzo. Inoltre è possibile “comporre” la propria assicurazione auto online scegliendo quali garanzie opzionali aggiungere alla polizza come ad esempio il servizio di assistenza stradale o la polizza Kasko.

Una volta completata la scelta si completa la procedura inserendo tutta la documentazione richiesta ed effettuando il pagamento che, in alcuni casi, può anche essere frazionato mensilmente in base all’importo e alle politiche della compagnia di assicurazione.

I contratti assicurativi sottoscritti online hanno identica efficacia di quelli stipulati in agenzia. Quasi tutte le migliori compagnie assicurative hanno sedi fisiche nella propria città o nei centri più grandi e consentono a chi ha sottoscritto online l’assicurazione di rivolgersi sia in sede sia nei canali di assistenza online e telefonici. L’assicurazione auto è obbligatori e tutti gli automobilisti devono averne una per circolare su strada. In Italia l’assicurazione è obbligatoria per qualsiasi veicolo a motore, e non solo per le automobili. Purtroppo capita che ci siano veicoli che circolano senza assicurazione, ma oltre al non essere lecito espone a rischi significativi per se, per i passeggeri e per gli altri automobilisti. Online è possibile trovare soluzioni economicamente vantaggiose per assicurare il proprio mezzo. Circolare con il mezzo assicurato è un obbligo da non eludere mai. Per coloro che circolano in auto senza una polizza è prevista una sanzione tra gli 868 e i 3.471 € e il sequestro del mezzo di trasporto. Gli stessi provvedimenti riguardano anche gli automobilisti che circolano con l’assicurazione auto scaduta.

Non va dimenticato mai che l’assicurazione auto serve a tutela e risarcimento di eventuali danni causati causati involontariamente durante la guida. Questi danni possono essere provocati a cose o persone e, quindi, essere materiali o fisici. L’RCA ovvero Responsabilità Civile Auto è la copertura obbligatoria. L’RC Auto copre le spese relative ai danni che si procurano a terzi con il proprio veicolo. Poi ci sono le cosiddette garanzie accessorie, opzionali che integrano la Responsabilità Civile, come la Kasko (che tutela totalmente in caso di incidente involontario), l’assistenza stradale, la polizza cristalli, furto e incendio.

Gli italiani anche nel 2024 scelgono l’acquisto online delle assicurazioni auto perché ottengono sia un risparmio sul costo del premio annuo e anche sui tempi. Inoltre oggi grazie alla maggiore concorrenza nel settore assicurativo delle auto si può cambiare facilmente online. Al termine del contratto assicurativo annuale, non c’è bisogno di comunicare nulla. Infatti non è previsto per legge il tacito rinnovo. Cambiare assicurazione prima della scadenza potrebbe prevedere qualche penale e in tal caso va verificato il contratto assicurativo.