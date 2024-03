Latina. Udicon: Giorgio Ialongo nominato nuovo Commissario Provinciale

Giorgio Ialongo, stimato professionista di Latina e fondatore dello Sportello al servizio del Cittadino con sedi dislocate su tutto il territorio, è stato nominato Commissario Provinciale di Udicon a Latina. La sua nomina rappresenta un segnale positivo nell’evoluzione dell’associazione, che vuole consolidare la sua presenza sul territorio e rafforzare il legame con cittadini e famiglie. “L’Udicon – spiega Ialongo – si impegna con determinazione nella difesa dei diritti dei cittadini in qualità di consumatori e utenti. Questi diritti comprendono la salvaguardia della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto all’informazione e alla pubblicità corretta, l’educazione al consumo, la correttezza dei contratti e la fruizione di servizi pubblici efficienti. In questa nuova fase a Latina, ci proponiamo di rispondere in modo efficace alle esigenze dei consumatori, difendendo i loro diritti sia nelle interazioni con enti pubblici che con soggetti privati.

Il Presidente regionale Udicon Lazio, Fabrizio Ciliberto esprime soddisfazione per la nomina. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Giorgio Ialongo nella grande famiglia Udicon. Questa nomina rappresenta un passo significativo per la tutela dei consumatori a livello provinciale, sottolineando l’importanza di rafforzare qui a Latina un presidio strategico dedicato a difendere i diritti dei cittadini, specialmente in un territorio come questo. Con questa nomina, Giorgio Ialongo diventa un punto di riferimento importante per la comunità locale. Auguriamo a lui un percorso proficuo e il massimo successo nel portare in alto il nome di Udicon, confidando che il suo impegno contribuirà a rafforzare ulteriormente la missione di Udicon. L’associazione ha svolto un ruolo significativo a favore dei consumatori nel corso degli anni, e siamo fiduciosi che sotto la guida di Ialongo continuerà a farlo in modo straordinario”, ha concluso Ciliberto.