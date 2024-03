Carambola mortale tra tre auto nel Sassarese: morti Christian Foddai, Chiara Urgias e Antonio Luigi Murineddu

Tre vite spezzate nel Sassarese lungo la Sassari Alghero. L’incidente è avvenuto domenica attorno alle 19, un chilometro dopo la fine della quattro corsie in direzione dell’aeroporto. Nello scontro tra una Fiat 600, una Fiat 500X e una Mercedes sono morte tre persone e altre tre sono rimaste ferite. Le vittime sono tutte sassaresi: Christian Foddai, 19 anni, Chiara Urgias di 16 anni, che viaggiavano a bordo della 600, e Antonio Luigi Murineddu, 41 anni, che invece era a bordo della Mercedes. L’uomo, meccanico di barche, era sposato e lascia una bimba.

In base ad una prima ricostruzione della dinamica, la Mercedes condotta dal quarantenne nel superare avrebbe impattato frontalmente con la 600 sulla quale viaggiavano i due giovanissimi. Tutti e tre sarebbero morti sul colpo. In seguito nella carambola la 500X, sulla quale viaggiava una famiglia cagliaritana con una bimba, avrebbe travolto le altre due auto. Nessuno degli occupanti di questa terza auto sarebbe in pericolo di vita.

Chiara Urgias non aveva ancora compiuto 17 anni, Christian Foddai ne aveva 19. Stavano andando verso Alghero sulla statale 291, quando la Seicento su cui viaggiavano si è schiantata contro un Suv bianco della Mercedes. Per i due giovani fidanzati sassaresi non c’è stato nulla da fare.